Muhteşem Yüzyıl, Suskunlar, Kuzey Güney, Galip Derviş, Payitaht Abdülhamid, Gibi ve Erşan Kuneri gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Necat Bayar, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Gibi ve Erşan Kuneri dizilerinden bahseden Bayar, kıyaslama yapan izleyicilere sitem etti.
Yaşar'ın "Erşan Kuneri dizisi nasıl geçti?" sorusu üzerine konuşan Necat Bayar, "Çok güzel geçti. Erşan Kuneri ve Gibi için aşağı yukarı aynı cümleleri kurabilirim. Benim için gülmek gerçekten çok güzel, güldürmek daha da güzel. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Güldüren insanları başka bir yere koyabilmek lazım. Cem Yılmaz, Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi ve güldürme işinde olan insanlar daha anlayışlı olmayı hak ediyor. Herkesin hataları olur. Bakış açımızı biraz daha düzeltmemiz lazım" dedi.
Dizilerin kıyaslanmasına yakınan Bayar, sözlerine şöyle devam etti: "İzleyiciler hemen Erşan Kuneri ve Gibi'yi çakıştırmaya çalışıyor. Gülüyoruz arkadaşlar. Beğenmiyorsan izleme. Bu iki dizi de futbol karşılaştırmasına çıkmıyor ki. Bunlar bize tebessüm ettiren şeyler. Cem Yılmaz ve Feyyaz Yiğit, bizim ihtiyacımız olan şeyleri veriyorlar. Örselemenin ne lüzumu var? Bu yapılan hiç komik değil, bunun tedaviye ihtiyacı var. Bir sürü kötü şey varken bu adamlardan ne istiyorsunuz? Eğer izlerken eğlenmiyorsan kapat. Bunlar şık ve güzel şeyler değil."
Son Dakika › Magazin › Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın - Son Dakika