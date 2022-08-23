Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın - Son Dakika
Üye Girişi

Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın

23.08.2022 16:10

Sayısız projede rol alan başarılı oyuncusu Necat Bayar, Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk oldu. Erşan Kuneri ve Gibi dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu izleyicileri, "Gülmeyecekseniz izlemeyin" diyerek uyardı.

Muhteşem Yüzyıl, Suskunlar, Kuzey Güney, Galip Derviş, Payitaht Abdülhamid, Gibi ve Erşan Kuneri gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Necat Bayar, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Gibi ve Erşan Kuneri dizilerinden bahseden Bayar, kıyaslama yapan izleyicilere sitem etti.

"CEM YILMAZ VE FEYYAZ YİĞİT'İ BAŞKA BİR YERE KOYMAK LAZIM"

Yaşar'ın "Erşan Kuneri dizisi nasıl geçti?" sorusu üzerine konuşan Necat Bayar, "Çok güzel geçti. Erşan Kuneri ve Gibi için aşağı yukarı aynı cümleleri kurabilirim. Benim için gülmek gerçekten çok güzel, güldürmek daha da güzel. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Güldüren insanları başka bir yere koyabilmek lazım. Cem Yılmaz, Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi ve güldürme işinde olan insanlar daha anlayışlı olmayı hak ediyor. Herkesin hataları olur. Bakış açımızı biraz daha düzeltmemiz lazım" dedi.

Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar, izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın

"GİBİ VE ERŞAN KUNERİ'Yİ İZLERKEN EĞLENMİYORSAN KAPAT"

Dizilerin kıyaslanmasına yakınan Bayar, sözlerine şöyle devam etti: "İzleyiciler hemen Erşan Kuneri ve Gibi'yi çakıştırmaya çalışıyor. Gülüyoruz arkadaşlar. Beğenmiyorsan izleme. Bu iki dizi de futbol karşılaştırmasına çıkmıyor ki. Bunlar bize tebessüm ettiren şeyler. Cem Yılmaz ve Feyyaz Yiğit, bizim ihtiyacımız olan şeyleri veriyorlar. Örselemenin ne lüzumu var? Bu yapılan hiç komik değil, bunun tedaviye ihtiyacı var. Bir sürü kötü şey varken bu adamlardan ne istiyorsunuz? Eğer izlerken eğlenmiyorsan kapat. Bunlar şık ve güzel şeyler değil."

Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar, izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar, izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
YORUMLAR
500
Yıllar sonra geri dönmeye hazırlanan Seksendört'ün solisti Tuna Velibaşoğlu, peş peşe şarkı müjdelerini verdi Yıllar sonra geri dönmeye hazırlanan Seksendört'ün solisti Tuna Velibaşoğlu, peş peşe şarkı müjdelerini verdi Tuğer Akkaya kimdir? Tuğer Akkaya kaç yaşında, nereli? Tuğer Akkaya biyografisi! Tuğer Akkaya kimdir? Tuğer Akkaya kaç yaşında, nereli? Tuğer Akkaya biyografisi!

Feyyaz Yiğit, Erşan Kuneri, Cem Yılmaz, Youtube, Gibi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın - Son Dakika


Son Dakika
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
16:16 Altın uzmanından şaşkına çeviren tahmin: Altında astronomik bir artış bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:16:01. #1.13#
SON DAKİKA: Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement