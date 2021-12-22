Seda Bakan fotoğraflarıyla olay yarattı

Seda Bakan, bir davete katıldı. Ünlü oyuncu, beyaz kombiniyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Güzelliğiyle dikkat çeken Bakan'a kısa sürede yorum yağdı.

Beş kare yayınlayan oyuncu, "Beyaz çikolatalı mocha" diye yazdı. Bakan'a, birçok hayranı kalp ve ateş emojisi gönderdi.

Fit fiziği olduğu görülen Bakan, derin yırtmacıyla dikkat çekti.

Bakan, 'Another Self' dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Büyüküstün, Serkan Altunorak'ın da olduğu poza, "Olmuyor, kurtulamıyoruz" diyerek, espri yaptı.