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Seda Sayan Efkar Dağıttı - Son Dakika

Seda Sayan Efkar Dağıttı

21.02.2022 11:44
Seda Sayan Efkar Dağıttı

Ünlü sanatçı Seda Sayan, uzun bir aradan sonra İstanbul gecelerinde boy gösterip arkadaşlarıyla felekten bir gece çaldı.

Sahne dışında gece hayatında pek görünmeyen Sayan, geçtiğimiz akşam yakın arkadaşı Gülay Eralp'in sahne aldığı Matilda Kulüp'e gitti. Gecenin geç saatlerine kadar Eralp'ın şarkılarıyla efkar dağıtıp keyifli bir gece yaşayan ünlü sanatçının, oldukça neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Sayan, bir ara masasına gelen Gülay Eralp ile birlikte şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

Gülay Eralp sahneye beyazlar içerisinde çıkarken, Sayan'ın gecede tercihi siyah renk kıyafetten yana oldu. Yıllara meydan okuyan iki sanatçı, zarafetleri ve güzellikleriyle sevenlerinden tam not aldı.

Seda Sayan Efkar Dağıttı
Seda Sayan Efkar Dağıttı

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Seda Sayan Efkar Dağıttı Seda Sayan Efkar Dağıttı KUTO'DA 2022 yılı devlet destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı KUTO'DA 2022 yılı devlet destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Gülay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seda Sayan Efkar Dağıttı - Son Dakika Magazin


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