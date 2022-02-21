Seda Sayan Efkar Dağıttı

Sahne dışında gece hayatında pek görünmeyen Sayan, geçtiğimiz akşam yakın arkadaşı Gülay Eralp'in sahne aldığı Matilda Kulüp'e gitti. Gecenin geç saatlerine kadar Eralp'ın şarkılarıyla efkar dağıtıp keyifli bir gece yaşayan ünlü sanatçının, oldukça neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Sayan, bir ara masasına gelen Gülay Eralp ile birlikte şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

Gülay Eralp sahneye beyazlar içerisinde çıkarken, Sayan'ın gecede tercihi siyah renk kıyafetten yana oldu. Yıllara meydan okuyan iki sanatçı, zarafetleri ve güzellikleriyle sevenlerinden tam not aldı.