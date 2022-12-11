Recep İvedik 7 filminde rol alan sürpriz şarkıcı izleyenlerde şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Recep İvedik 7 filminde rol alan sürpriz şarkıcı izleyenlerde şaşkınlık yarattı

11.12.2022 10:31

Recep İvedik serisinin 7. filmi dün dijital yayın platformunda izleyicisiyle buluştu. Filmde rol alan şarkıcı Murat Dalkılıç, izleyenleri şaşırttı.

Recep İvedik serisinin yeni filmi 9 Aralık tarihinde dijital yayın platformu üzerinden izleyiciler ile buluştu. Şahan Gökbakar'ın günler öncesinden "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" notuyla duyurduğu Recep İvedik 7 sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FİLMDE TOPLUMSAL OLAYLARA DEĞİNİLDİ

Film Recep İvedik'in yakın arkadaşı Nurullah'la büyükannesinin köy evine yerleşmesiyle başlayan olaylar silsilesiyle başlar. İzleyiciyi kahkahalara boğan birbirinden eğlenceli sahnelerin olduğu filmde toplumsal sorunlara değinilmesi dikkat çekti.

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filminde sürpriz şarkıcı izleyenleri şaşırttı

MURAT DALKILIÇ SÜRPRİZ OLDU

Final sahnesiyle çok konuşulan filmde sürpriz bir konuk oyuncu yer alıyor. Herkesin merak ettiği o sürpriz isim Murat Dalkılıç. Küçük bir rol alsa da Dalkılıç'ın filmde yer alması olumlu yorumlara neden oldu.

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filminde sürpriz şarkıcı izleyenleri şaşırttı
Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filminde sürpriz şarkıcı izleyenleri şaşırttı
Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filminde sürpriz şarkıcı izleyenleri şaşırttı
Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filminde sürpriz şarkıcı izleyenleri şaşırttı
YORUMLAR
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İzleyiciyle buluşan Recep İvedik 7 filmi, sosyal medyayı ikiye böldü! Savunan da var eleştiren de İzleyiciyle buluşan Recep İvedik 7 filmi, sosyal medyayı ikiye böldü! Savunan da var eleştiren de

Murat Dalkılıç, Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Recep İvedik 7 filminde rol alan sürpriz şarkıcı izleyenlerde şaşkınlık yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Recep İvedik 7 filminde rol alan sürpriz şarkıcı izleyenlerde şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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