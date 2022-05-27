Selen Görgüzel'den Olay Klip - Son Dakika
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Selen Görgüzel'den Olay Klip

27.05.2022 00:51
Selen Görgüzel'den Olay Klip

Son günlerin en popüler ismi Selen Görgüzel'in merakla beklenen "ABBAS" isimli tekli çalışması, DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Ünlü marka danışmanı ve yönetmen Selim Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avangard tarzı ve anlatımıyla çok konuşulacak dünya standartlarındaki "Abbas" şarkısının klibi Sapanca'da doğa içinde bulunan Karakaya Butik Otel bir günlüğüne kapatılarak 30 kişilik bir ekiple çekildi.

İki farklı sound iki ayrı zenginliğin buluştuğu rap ve pop soundlarındaki "ABBAS" şarkısının sözleri Zafer Kerey, müziği Turgay Saka, düzenlemesi ise Ozan Olgun'a imzası taşıyor.

Selen Görgüzel beyaz renkteki kısa saçlarıyla, erkek boxer'ı giydiği ve tespih çektiği bölümlerde iki melez modelin bornozlarıyla ve topuklu ayakkabılarıyla örgü örmesi tartışma yaratırken gündem oldu. Klipte Fianso En Najy, Michael Olusanya isimli iki model eşlik etti.

Samet Pişirici'nin görüntü yönetmenliğini yaptığı klipte, sanat yönetmenliğini Mina Özeray, styling çalışmasını Berker Kuşku, şapka tasarımlarını İstanbul Şapka tarafından yapılırken Selen Görgüzel'in tüm kostümleri ünlü modacı Hasan Altın İmzası taşıyor. Klip çekimleri sırasında fotoğraflar ise Umut Tunç tarafından çekildi.

Selen Görgüzel'den Olay Klip
Selen Görgüzel'den Olay Klip
Selen Görgüzel'den Olay Klip
Selen Görgüzel'den Olay Klip

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Bu hafta 11 film vizyona girecek Bu hafta 11 film vizyona girecek
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Selen Görgüzel'den Olay Klip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selen Görgüzel'den Olay Klip - Son Dakika
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