Selen Görgüzel'den sahnedeki performansını eleştiren Işın Karaca'ya büyük tepki - Son Dakika
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Selen Görgüzel'den sahnedeki performansını eleştiren Işın Karaca'ya büyük tepki

11.05.2023 11:28

Bir mekanda sahne alan Selen Görgüzel, Kayahan'ın "Seni Versinler Ellere" şarkısını söyledi ancak performansı müzikseverler tarafından beğenilmedi. Kendisi hakkında yapılan kötü eleştirilere tepki gösteren Görgüzel, şarkıyı söylediği anları beğenmeyen Işın Karaca'ya da, "Sesini güvenip bağırarak okumak ne kadar da rahatsız edici oluyormuş dimi" ifadelerini kullandı.

Oyunculuğun yanı sıra sahne alan Selen Görgüzel, önceki akşam verdiği konserde Kayahan'ın "Seni Versinler Ellere" şarkısını seslendirdi. Performansı kısa sürede sosyal medyada yayılan Görgüzel'e tepki yağdı.

IŞIN KARACA'YA CEVAP VERDİ

Görgüzel'in performansını beğenmeyen meslektaşı Işın Karaca "Ama neden?" yorumunu yaptı. Instagram hesabından şarkıyı söylediği anları paylaşarak gelen eleştirilere cevap veren Selen Görgüzel, "Paylaşılan haberde dün gece sahnemde söylemeyi en sevdiğim şarkı Yemin Ettim'in 5 saniyelik ve üstelik telefonla çekilmiş küçük bir parçasıyla beni talan etmeye çalışan sanatseverler. Önemli olan iyi niyet bilmediğiniz her konuda fikrinizin olmasına alıştık ama bildiği halde neden diye soran çok sevgili Işın Karaca'ya hepinizin önünde cevap vereyim sesine güvenip bağırarak okumak ne kadar da rahatsız edici oluyormuş dimi" dedi.

Selen Görgüzel'den performansından dolayı kendisini eleştiren Işın Karaca'ya tepki
Selen Görgüzel'den performansından dolayı kendisini eleştiren Işın Karaca'ya tepki
Selen Görgüzel'den performansından dolayı kendisini eleştiren Işın Karaca'ya tepki
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Selen Görgüzel'den performansından dolayı kendisini eleştiren Işın Karaca'ya tepki Selen Görgüzel'den performansından dolayı kendisini eleştiren Işın Karaca'ya tepki

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Son Dakika Magazin Selen Görgüzel'den sahnedeki performansını eleştiren Işın Karaca'ya büyük tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selen Görgüzel'den sahnedeki performansını eleştiren Işın Karaca'ya büyük tepki - Son Dakika
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