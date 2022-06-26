Selen Soyder Eşi Oren Fransez ile Boşandı Mı? - Son Dakika
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Selen Soyder Eşi Oren Fransez ile Boşandı Mı?

26.06.2022 15:21
Selen Soyder Eşi Oren Fransez ile Boşandı Mı?

Lale Devri dizisi ile ekranlara gelen ve dizi sayesinde popüler olan Selen Soyder 2015 yılında Oren Fransez ile evlenmişti. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan çift resimlerini de sildi. Selen Soyder eşinin soyadını da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Oyuncu Selen Soyder, Tolga Sayışman'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Kıvanç Tatlıtuğ'un modacı sevgilisi Başak Dizer'in eski eşi Oren Fransez'de bulmuştu.

Selen Soyder ve Oren Fransez, bir balıkçı çıkışında görüntülenmiş ve 3 aydır evli olduklarını ifade ederek herkesi şaşırtmıştı.

Sessiz sedasız evlenen çiftin yine sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı. Çift, Instagram'da birbirlerini takipten çıktı ve birbirlerinin resimlerini de sildi. Selen Soyder eşinin soyadını da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Selen Soyder Eşi Oren Fransez ile Boşandı Mı? - Son Dakika

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