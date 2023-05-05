Selin Ciğerci, 15 saniyelik Instagram hikayesinin kazancını açıkladı: 150 bin aldığım da oluyor 500 bin TL de - Son Dakika
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Selin Ciğerci, 15 saniyelik Instagram hikayesinin kazancını açıkladı: 150 bin aldığım da oluyor 500 bin TL de

05.05.2023 13:34

Kendi ürünlerin yanı sıra sosyal medya üzerinden de para kazanan Selin Ciğerci, konuk olduğu programda Instagram'da hikaye başına 150 bin TL aldığını söyledi. Ciğerci, sözlerinin ardından "Vergi müfettişlerini göreve bekliyoruz" yorumu yapan kullanıcıya yanıt verirken, "Vergi rekortmeniyim sorun yok. 500 bin TL de aldığım oluyor" ifadelerini kullandı.

Güzellik merkezlerinin yanı sıra kendi ürünlerini çıkartarak satışa sunan Selin Ciğerci, sosyal medya üzerinden de reklam içerikleri çekerek para kazanıyor. Ala Tokel'in YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan Ciğerci, bazı Instagram hikayelerinden ne kadar para kazandığını açıkladı.

15 SANİYELİK VİDEO 150 BİN TL

Uzun yıllardır bu sektörün içinde olduğunu ve küçük işletmelere yardımdı olmaya çalıştığını söyleyen Selin Ciğerci, 15 saniyelik Instagram hikayesinden 40 bin ila 150 bin TL arası para kazandığını söyledi. Instagram üzerinden eskisi kadar reklam paylaşımı yapmadığını söyleyen Ciğerci, "Ürüne göre değişiyor. Butikçilerden az alıyorum, takıcılardan az alıyorum. Markaya göre değişiyor. Kendi işimin patronu olduğum için esnaf olarak da ilerleyebiliyorum. Eskiden çok link atıyordum. Şimdi Burcu ile kavga ediyoruz. Gerçekten yoruldum artık. Sıkılıyorum da. Halime şükürler olsun da bazen sıkılıyorum. Bir de aynı güne topluyorum reklamları, kılık değiştir, saçını topla. Mesela sabah bir nevresim takımı çektim, ardından başka şeyler çektim. Evden çıkışım oldu 2 buçuk" şeklinde konuştu.

"VERGİ REKORTMENİYİM, 500 BİN TL ALDIĞIM OLUYOR"

Sözleri kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlanan Selin Ciğerci "Vergi müfettişlerini göreve bekliyoruz" yorumuna cevap vererek "Vergi rekortmeniyim sorun yok. 500 bin TL de aldığım oluyor. Konser ücretlerini 50 bin gösteren sanatçıları etiketle bence" dedi.

YORUMLAR
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Selin Ciğerci, 15 saniyelik Instagram hikayesinden kazandığı parayı açıkladı: 150 bin aldığım da oluyor 500 bin TL de Selin Ciğerci, 15 saniyelik Instagram hikayesinden kazandığı parayı açıkladı: 150 bin aldığım da oluyor 500 bin TL de

Selin Ciğerci, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci, 15 saniyelik Instagram hikayesinin kazancını açıkladı: 150 bin aldığım da oluyor 500 bin TL de - Son Dakika


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