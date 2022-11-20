Gökhan Çıra kendisini ifşa eden sosyal medya fenomeninin mesajlarını paylaşıp küfür etti - Son Dakika
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Gökhan Çıra kendisini ifşa eden sosyal medya fenomeninin mesajlarını paylaşıp küfür etti

20.11.2022 11:04

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, kendisini ifşa eden sosyal medya fenomeni Ayşe Bade ile olan yazışmaları yayınlayıp küfürler savurdu.

Son dönemin çok konuşulacak isimlerinden olan Gökhan Çıra, özel hayatıyla gündemden düşmek bilmiyor. Selin Ciğerci ile yaptığı ikinci evliliği de geçtiğimiz aylarda biten Çıra'nın başı ifşalarla dertte.

İFŞA ETTİ

Sosyal medya fenomeni Ayşe Bade, Çıra'nın kendisine attığını iddia ettiği mesajları Twitter hesabı üzerinden ifşa etti. Ayşe Bade, konu hakkında "Selinden her ayrıldığında bana ve benim tüm kız arkadaşlarıma aynı anda yürümesi bana normal gelmiyor" paylaşımını yaptı.

Gökhan Çıra 'Bana yazdı' diyen fenomeni ifşa edip küfür etti

PAYLAŞIMI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Ayşe Bade'nin paylaşımını gören Gökhan Çıra Instagram hesabından daha önceki yazışmaları paylaşıp fenomen isme ağır konuştu. Gökhan Çıra fenomene attığı mesajda da "Sen ne değişik ... da Twitter'a ben atmışım gibi yapıyorsun" diyerek küfür etti.

Gökhan Çıra 'Bana yazdı' diyen fenomeni ifşa edip küfür etti

HESABINI KAPATTI

Sosyal medya fenomeni ise bu olaydan sonra Twitter hesabını kapattı.

Gökhan Çıra 'Bana yazdı' diyen fenomeni ifşa edip küfür etti
Gökhan Çıra 'Bana yazdı' diyen fenomeni ifşa edip küfür etti
Gökhan Çıra 'Bana yazdı' diyen fenomeni ifşa edip küfür etti
Gökhan Çıra 'Bana yazdı' diyen fenomeni ifşa edip küfür etti
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Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökhan Çıra kendisini ifşa eden sosyal medya fenomeninin mesajlarını paylaşıp küfür etti - Son Dakika


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