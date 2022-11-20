Gökhan Çıra kendisini ifşa eden sosyal medya fenomeninin mesajlarını paylaşıp küfür etti

Bakan Akar'dan teröristlerin inlerini yerle bir eden harekatla ilgili ilk açıklama

Son dönemin çok konuşulacak isimlerinden olan Gökhan Çıra, özel hayatıyla gündemden düşmek bilmiyor. Selin Ciğerci ile yaptığı ikinci evliliği de geçtiğimiz aylarda biten Çıra'nın başı ifşalarla dertte.

İFŞA ETTİ

Sosyal medya fenomeni Ayşe Bade, Çıra'nın kendisine attığını iddia ettiği mesajları Twitter hesabı üzerinden ifşa etti. Ayşe Bade, konu hakkında "Selinden her ayrıldığında bana ve benim tüm kız arkadaşlarıma aynı anda yürümesi bana normal gelmiyor" paylaşımını yaptı.

PAYLAŞIMI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Ayşe Bade'nin paylaşımını gören Gökhan Çıra Instagram hesabından daha önceki yazışmaları paylaşıp fenomen isme ağır konuştu. Gökhan Çıra fenomene attığı mesajda da "Sen ne değişik ... da Twitter'a ben atmışım gibi yapıyorsun" diyerek küfür etti.

HESABINI KAPATTI

Sosyal medya fenomeni ise bu olaydan sonra Twitter hesabını kapattı.