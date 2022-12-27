Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur çifti yollarını ayırıyor - Son Dakika
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Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur çifti yollarını ayırıyor

27.12.2022 19:45

Uzun zamandır ayrılığın eşiğinde olduğu konuşulan Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur hakkında yeni gelişme... Konu hakkında sessizliğini bozan Matur, "Boşanma haberleri doğrudur. Her ikimizin de hakkında hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

'Ütopya' programında tanışıp evlenen Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur'un uzun zamandır ayrılığın eşiğinde olduğu konuşuluyordu. Öztürk'ün Survivor Ekstra programından kovulma sebebi olduğu iddia edilen eşi Kurretülayn Matur, boşanma haberlerini doğruladı.

"BOŞANMA HABERLERİ DOĞRUDUR"

Kurretülayn Matur, "Boşanma haberleri doğrudur. Her ikimizin de hakkında hayırlısı olsun" açıklamasında bulundu. Kurretülayn Matur, Göz6 programı yıllarından beri küslük yaşadığı Alpay Kazan'ın ölümü sonrası yaptığı, "Hakkımı helal etmiyorum" paylaşımıyla Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Dostu Alpay Kazan'ı kanserden kaybeden Acun Ilıcalı, Matur'un paylaşımının faturasını Semih Öztürk'e kestiği ve ünlü yorumcuyu programdan çıkardığı iddia edilmişti.

"EVLİLİKLER ARKADAŞLIĞIN OLMAMASINDAN BİTER"

Kurretülayn Matur'un doğum gününü eşinden ayrı geçirmesi ve ikilinin bir süredir beraber görüntü vermemesi, ayrılık dedikodularını alevlendirmişti. Matur, bu dedikodulardan sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nietzche'nin, "Evlilikler aşkın olmamasından değil, arkadaşlığın olmamasından biter. Bir evlilik yaparken kendimize şu soruyu sormalıyız: Sonu yaşlılık olan o uzun yol boyunca bu insanla sohbet etmekten keyif alacağına inanıyor musun?" notunu paylaşmıştı.

YARIŞMADA TANIŞIP EVLENMİŞLERDİ"

2014 yılının ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yarışma programı 'Ütopya' adlı yarışmaya katılan Kurretülayn Matur, Semih Öztürk ile birlikte yarışmıştı. 2014 yılından beri ilişkileri devam eden Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, 19 Haziran 2020'de evlenmişti. Kurretülayn Matur eşiyle beraber nikah sonrası balayına çıkmıştı. Tatilden romantik karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikiliden Kurretülayn Matur'un verdiği küvet pozu tepkilere yol açmıştı.

"İÇİNİZİ KEMİRSİN"

Fotoğrafına "Ucube gibisin aynı" yorumunu yapan takipçisini sosyal medya hesabından ifşa eden Kurretülayn Matur sert sözler sarf etmişti. Matur yaptığı paylaşımına, "Ne çok kadın saldırdı bu paylaştığım görsele. Hasetinizden ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bu hesapları engellemeyeceğim. Bakıp bakıp içinizi kemirsin hasetiniz" notunu düşmüştü.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur çifti yollarını ayırıyor - Son Dakika

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