Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat veren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirdi.
Katıldığı davette içini gösteren transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu, o kıyafetle çektirdiği pozları da sosyal medya hesabından paylaştı.
Cesur tercihiyle davette tüm bakışları üzerinde toplayan Helvacıoğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte Helvacıoğlu'nun o pozları;
Son Dakika › Magazin › Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi - Son Dakika