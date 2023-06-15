Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi - Son Dakika
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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi

15.06.2023 20:28

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı transparan kıyafetli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan Helvacıoğlu, katıldığı davette çektirdiği cesur pozları takipçileriyle paylaştı.

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat veren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Katıldığı davette içini gösteren transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu, o kıyafetle çektirdiği pozları da sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI

Cesur tercihiyle davette tüm bakışları üzerinde toplayan Helvacıoğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Helvacıoğlu'nun o pozları;

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi
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İrem Helvacıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi - Son Dakika
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