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Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! - Son Dakika

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!

13.02.2022 14:29

Dün akşam Kıbrıs'ta sahne alan Serdar Ortaç yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündem oldu. Serdar Ortaç, vasiyetini ilk kez açıkladı. 40 milyon değerinde evi olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Serdar Ortaç, sevgililer gününe özel önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Ortaç, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi. Ortaç gazetecilerin vasiyet sorusu üzerine, "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim." cevabından sonra sahip olduğu serveti açıkladı.

"BİRAZ BOŞ KONUŞTUM"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kürtaj" açıklamasıyla bir süre gündemi meşgul eden Ortaç'a basın mensupları gelen tepkileri sordu. Şarkıcı, "Tabi o konuda biraz boş konuştum insanların tepki vermesi normal" dedi. "En son sevgililer gününde ne yapmıştınız?" sorusuna "En son eşim ile yemeğe çıkmıştık. Pardon boşandıktan sonrada sevgilim ile yemeğe çıkmıştık. Hayatım boyunca yemeğe çıktım." diye cevap verdi. Son olarak Seçil Gür ile aşk yaşayan Serdar Ortaç'a "Aşka açık mısınız?" sorusu yöneltildi. Serdar Ortaç, "Umurumda değil artık aşk konuları çalışalım, ömrümüzü tamamlayalım, insanları eğlendirelim, öldükten sonra dinleyecek şarkılar bırakalım. Yeter benim için" şeklinde konuştu.

Serdar Ortaç 'Kayda geçsin' diyerek vasiyetini açıkladı! Bakın serveti ne kadarmış

40 MİLYONLUK VASİYET

Sanat camiasında birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklarken Ortaç'a habercilerin "Serdar bey Allah uzun ömürler versin. Birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklıyor. Sizin bir vasiyetiz var mı?" sorusuna da "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum." cevabını verdi.

Serdar Ortaç 'Kayda geçsin' diyerek vasiyetini açıkladı! Bakın serveti ne kadarmış
Serdar Ortaç 'Kayda geçsin' diyerek vasiyetini açıkladı! Bakın serveti ne kadarmış
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Serdar Ortaç, Mehmetçik, Kürtaj, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! - Son Dakika Magazin


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