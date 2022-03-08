Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı - Son Dakika
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Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı

08.03.2022 16:14

Konser kıyafeti olarak beyaz renkte kostüm seçen Seren Serengil, "Neden iç çamaşırı giymedin?" tarzındaki sorulara sert çıktı. Gülşen'in kıyafetini yorumlayan Serengil, "Elbiseyi çok beğendim. Zaten sahne elbisesinin içine bilmeyen birçok cahil var onu da söyleyeyim; sahne elbise ve gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez" sözleriyle üstü kapalı eleştirilere cevap verdi.

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, önceki günlerde İstanbul'da sahneye çıktı. Beyaz bir sahne kıyafeti tercih eden Serengil'in iç çamaşırı giymemesi ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Önceki gün Gülşen'in de aynı tarz bir elbise seçmesi üzerine Serengil'den "Neden iç çamaşırı giymedin, Gülşen'i eleştiriyordun" sorularına üstü kapalı bir yanıt geldi.

"CAHİLLER BİLMEZ"

Gülşen'in kıyafetini yorumlayan Serengil "Elbiseyi çok beğendim. Zaten sahne elbisesinin içine bilmeyen birçok cahil var onu da söyleyeyim; sahne elbise ve gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez. İz yapar, çirkin durur. Dünyada da giyilmez. Neden iç çamaşırı giymiyor demiyorum" dedi.

Sahneye iç çamaşırsız çıkan Seren Serengil, gelen tepkilere sert çıktı: Cahillik
Kendisi de sahneye iç çamaşırsız çıkan Seren Serengil, tepkilere sert yanıt verdi: Cahillik
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Son Dakika Magazin Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri 'cahillik' ile suçladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı - Son Dakika
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