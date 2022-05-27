Serenay Sarıkaya'dan cesur paylaşım! Mini şortuyla "Hazırım" dedi

Rol aldığı her proje ile adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, çeşitli markanın da yüzü olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından objektif karşısına geçtiği anlara ait fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu katıldığı ödül töreni öncesi kombinini takipçilerinin beğenisine sundu.

CESUR POZU OLAY OLDU

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Sarıkaya, beyaz ceket ve mini şortuyla poz verdi. Saniyeler içinde binlerce beğeni alan paylaşımına güzel oyuncu "Hazırım" notunu düştü.

İLGİNÇ AKSESUR LANSMANA DAMGA VURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde bir jean markasının yüzü olan güzel oyuncu, markanın lansmanına katılmıştı. Oyuncu lansmanda da süper mini ve büstiyer tercih etmişti. Ancak oyuncu yalnızca kombiniyle değil taşlardan oluşan ilginç aksesuarıyla da dikkat çekmişti.