Serenay Sarıkaya, rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un 13 bölümlük ücretini peşin olarak aldığı iddiasını yalanladı

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Dijital projelerin yanı sıra Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un projeye başlarken 13 bölüm parası 20 milyon TL'lik ücretini peşin aldığı ileri sürüldü. Yoğun iş temposu bulunan yeni dijital projesinin provasına giderken görüntülenen Serenay Sarıkaya, partneriyle ilgili iddia hakkında konuştu.

"SEKTÖRDE BÖYLE BİR DÜZEN YOK"

Ayaküstü sohbet ettiği muhabirlerin Tatlıtuğ'un 13 bölümlük ücretini peşin aldığı iddiasını hatırlatması üzerine konuşan güzel oyuncu, "Bunlar çok çirkin konuşmalar. Zaten sektörde böyle bir düzen yok" ifadelerini kullandı.

Aile dizisinde başrol oynayan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, uyumu ve oyunculuk performanslarıyla her hafta izleyicilerden tam not almaya devam ediyor.