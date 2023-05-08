Serenay Sarıkaya, rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un 13 bölümlük ücretini peşin olarak aldığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya, rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un 13 bölümlük ücretini peşin olarak aldığı iddiasını yalanladı

08.05.2023 09:21

Aile dizisinde başrol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ'un 13 bölüm parası 20 milyon TL'yi peşin aldığı iddiası ortaya atıldı. Yeni projesinin provasına giderken görüntülenen Serenay Sarıkaya, rol arkadaşı Tatlıtuğ'un ücretini peşin aldığı iddiasını yalanlayarak "Bunlar çok çirkin konuşmalar. Zaten sektörde böyle bir düzen yok" ifadelerini kullandı.

Dijital projelerin yanı sıra Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un projeye başlarken 13 bölüm parası 20 milyon TL'lik ücretini peşin aldığı ileri sürüldü. Yoğun iş temposu bulunan yeni dijital projesinin provasına giderken görüntülenen Serenay Sarıkaya, partneriyle ilgili iddia hakkında konuştu.

"SEKTÖRDE BÖYLE BİR DÜZEN YOK"

Ayaküstü sohbet ettiği muhabirlerin Tatlıtuğ'un 13 bölümlük ücretini peşin aldığı iddiasını hatırlatması üzerine konuşan güzel oyuncu, "Bunlar çok çirkin konuşmalar. Zaten sektörde böyle bir düzen yok" ifadelerini kullandı.

Aile dizisinde başrol oynayan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, uyumu ve oyunculuk performanslarıyla her hafta izleyicilerden tam not almaya devam ediyor.

Serenay Sarıkaya, partneri Kıvanç Tatlıtuğ'un 20 bölümlük ücretini peşin aldığı iddiasını yalanladı
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Serenay Sarıkaya, partneri Kıvanç Tatlıtuğ'un 13 bölümlük ücretini peşin aldığı iddiasını yalanladı Serenay Sarıkaya, partneri Kıvanç Tatlıtuğ'un 13 bölümlük ücretini peşin aldığı iddiasını yalanladı

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Aile, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya, rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un 13 bölümlük ücretini peşin olarak aldığı iddiasını yalanladı - Son Dakika


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