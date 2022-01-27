Üye Girişi
SESSİZ BAŞLAYAN AŞK SESSİZ BİTTİ - Son Dakika

SESSİZ BAŞLAYAN AŞK SESSİZ BİTTİ

27.01.2022 23:19
SESSİZ BAŞLAYAN AŞK SESSİZ BİTTİ

Mahkum dizisiyle ekrana gelen Onur Tuna, koronavirüse yakalanadı. Ünlü oyuncu, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Hande Doğandemir'den de ayrıldı. İşte detaylar...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Tuna'nın hem iş, hem de özel hayatıyla ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Reyting rekortmeni Mahkum'daki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan yakışıklı oyuncu Onur Tuna cephesinde iki yeni gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu önceki hafta sağlık sorunları yaşamış, korona şüphesiyle hastaneye gitmişti ve yaptığı yazılı açıklama "Arkadaşlar korona değilim. Sabah yüksek ateşle uyandım. Ancak yapılan bütün testlerim negatif çıkmıştır" demişti.

Günlerdir testleri negatif çıkan oyuncunun bugün son yapılan testi pozitif çıktı. Soğuk algınlığı nedeniyle günlerdir bir türlü iyileşemeyen Tuna hemen karantinaya girdi.

AYRILDILAR

Öte yandan Tuna'nın aşk yaşadığı gündeme gelen Hande Doğandemir'le beraberliği de kısa sürdü. İkilinin sessiz sedasız başlayan ilişkisi, yine sessiz sedasız bitti. İkilinin aşkıNI Doğandemir'in telefonunun kılıfındaki Onur Tuna'nın fotoğraf olması ele vermişti.

ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna, 02.07.1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini bitirdi. Başarılı isim Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında görev alan Tuna, İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi görmüştü. İstanbul'da Üç Mota, Ayla Algan, Craft ve Saim Güveloğlu'ndan eğitim aldı. Daha sonra Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine adım attu. Ardından Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi pek çok projede seyirci karşısına çıktı. Şimdilerde FOX'ta başlayan Mahkum dizisinde Fırat Bulut karakterini canlandıyor.

SESSİZ BAŞLAYAN AŞK SESSİZ BİTTİ

YORUMLAR
500

Hande Doğandemir, Onur Tuna, Reyting, Mahkum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin SESSİZ BAŞLAYAN AŞK SESSİZ BİTTİ - Son Dakika Magazin


Ünlü yorumcu Hıncal Uluç: Arkasında o yoksa adam değilim Ünlü yorumcu Hıncal Uluç: Arkasında o yoksa adam değilim         
23:18
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?         
11:13
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
23:18 Ünlü yorumcu Hıncal Uluç: Arkasında o yoksa adam değilim
22:32 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de yeni hoca resmen açıklandı! Herkes onu çok yakından tanıyor
22:24 Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin akabinde Instagram hesabını kapattı
22:23 Galatasaray'ın yıldızı Mohamed uzun yıllar hapis yatabilir
22:13 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular
21:47 Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geliyor!
21:45 Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu 1 saat sonra trafiğe açıldı
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya tepkisi: Türkçemiz için tam bir felaket habercisi
21:21 Esra Erol canlı yayında genç kıza isyan etti!
21:10 Japonya'da sis nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 19 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 23:28:58. #1.11#
SON DAKİKA: SESSİZ BAŞLAYAN AŞK SESSİZ BİTTİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement