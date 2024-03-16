Settar Tanrıöğen Hastaneden Taburcu Oldu

Son dönemde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.
Üç kez ameliyat olan ünlü oyuncunun ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti. Üst üste geçirdiği ameliyatlar ve haftalar süren tedavi süreci sonrası Settar Tanrıöğen'den güzel haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu, 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti.
Öte yandan Settar Tanrıöğen, geçirdiği rahatsızlık sonrası Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı. Tanrıöğen'in hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı.
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Seda Sayan, 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenmiş olmasına rağmen boşanacağı iddialarını yalanladı. Soyadını sildirmesi üzerine çıkan boşanma haberlerine tepki gösteren Sayan, aşklarının hala devam ettiğini ve ailelerinin yalan haberlerden etkilendiğini belirtti.
26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah'ı ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, tedavisinin ardından taburcu oldu.
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