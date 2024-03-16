Settar Tanrıöğen Hastaneden Taburcu Oldu - Son Dakika
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Settar Tanrıöğen Hastaneden Taburcu Oldu

Settar Tanrıöğen Hastaneden Taburcu Oldu

Son dönemde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyindeki bir damarda kanama tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan Tanrıöğen, tedavi sürecinin ardından 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti. Rahatsızlığı sonrası Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.

16.03.2024 02:30  Güncelleme: 02:34
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Son dönemde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

Üç kez ameliyat olan ünlü oyuncunun ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti. Üst üste geçirdiği ameliyatlar ve haftalar süren tedavi süreci sonrası Settar Tanrıöğen'den güzel haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu, 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti.

Öte yandan Settar Tanrıöğen, geçirdiği rahatsızlık sonrası Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı. Tanrıöğen'in hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı.

Kaynak: Magazinkolik

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