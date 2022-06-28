Sevenleri, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane önüne gelmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sevenleri, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane önüne gelmeye başladı

28.06.2022 13:23

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından sevenleri, hayatını kaybettiği hastaneye gelmeye başladı. Hastane önünde açıklamalarda bulunan oyuncu Tamer Yiğit, "Türk sinemasının, Türk seyircisinin başı sağ olsun. Cüneyt Arkın demek sinema demekti" derken şair Ahmet Selçuk İlkan da, "Sanki Cüneyt Arkın'la ben çocukluğumu kaybettim gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Dün gece kalbinin durması sebebiyle İstanbul Ulus'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılan Cüneyt Arkın, tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun sevenleri hastaneye gelmeye başladı.

"ÇOCUKLUĞUMU KAYBETTİM GİBİ GELİYOR"

Hastaneye gelen isimlerden Şair Ahmet Selçuk İlkan "Böyle acılara bazen sözler kifayet etmiyor. Tek tesellimiz bıraktığı birbirinden değerli eserler ve çok değerli anılar. Bilirsiniz efsaneler asla ölmez diye düşünüyorum buna da ütün sevenlerinin katılacağını düşünüyorum. Bir insan ancak unutulduğu zaman ölürmüş. Unutulmayacak bir aktörümüz, sanatçımız ve yıllar yılı hepimizin hatıralarında çok güzel izler bırakmış bir insan. Acılar ancak hatırlarıyla teselli bulur diye düşünüyorum. Bütün ulusumuzun başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Her ölüm erken ölümdür derler ya… Sanki Cüneyt Arkın'la ben çocukluğumu kaybettim gibi geliyor. Gençliğimin en güzel yıllarını yitirmiş gibi hissediyorum" dedi.

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı

"BIRAKTIĞI İZLERİYLE ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI"

İlkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Yaşına, yorgunluğuna bakmadan gençleri özellikle verdiği birbirinden değerli öğütlerle bir baba, bir ağabey, sanatın ötesinde çok değerli bir insan olarak hep anımsayacağız. Şüphesiz her şeyden önce çok iyi bir insandı. İnsanlık doğup da yaşamak değil, sadece bir beden taşımak değil, insansan insanın kıymetini bil. Sen o zaman insansın dediğimiz ender örneklerden biriydi. Hem sanatıyla, hem insanlığıyla, hem vefasıyla hem de bıraktığı izleriyle çok özel bir insandı. Sağlığında da değerini bildiğimiz ender isimlerden biriydi. İnşallah kitaplarıyla, filmleriyle, anılarıyla her seven anlatarak ömür boyu yaşatır."

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı

"CÜNEYT ARKIN SİNEMA DEMEKTİ"

Tamer Yiğit ise, "Türk sinemasının, Türk seyircisinin başı sağ olsun. Cüneyt Arkın demek sinema demekti. Sinema da Cüneyt Arkın demekti. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabırlar versin. Sevdiklerine sabırlar versin. Başımız sağ olsun" dedi.

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı
Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı
Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı
Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı
Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasını hüzne boğdu! Birçok ünlü isimden taziye mesajı geldi Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu Türk sinemasını yasa boğan haber: Efsane isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ HASTANEDEN AÇIKLAMA Son dakika haberleri... İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ HASTANEDEN AÇIKLAMA Cüneyt Arkın, 30 Haziran Perşembe Günü İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak Cüneyt Arkın, 30 Haziran Perşembe Günü İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak
Kaynak: DHA

Ahmet Selçuk İlkan, Cüneyt Arkın, Sinema, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevenleri, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane önüne gelmeye başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:37 Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık verilerde yükseliş: Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 yükseldi
13:23 Sevenleri, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane önüne gelmeye başladı
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 13:47:02. #1.11#
SON DAKİKA: Sevenleri, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane önüne gelmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement