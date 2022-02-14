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Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde! - Son Dakika

Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde!

14.02.2022 15:07

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan birçok ünlü isim, 14 Şubat Sevgililer Günü için de özel paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Aşklarını ilan eden ünlü isimlerin paylaşımları da kısa sürede gündem oluyor.

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Oyuncudan şarkıcıya kadar birçok ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte ünlü isimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...

KENAN DOĞULU

"İnsan keşkelerin ve bahanelerin ardına saklanmadan, yaşını başını dert etmeden; güzel bulduğu, anlam bulduğu, değer bulduğu, hayat bulduğu herkesi ve her şeyi koşulsuz sevmeli! İnanıyorum ki ifade etme şekillerimiz farklı olsa da, hissettiğimizde ve hissettirdiğimizde aynı etkiyi uyandıran, üzerine sözler yazıp, çalıp söylediğimiz bu aşk ve sevgi dünyayı kurtarabilir."

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

MESUT ÖZİL

"Hayatımdaki en büyük iki nimetim. Sevgililer günü kutlu olsun. İkinizi de çok seviyorum."

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

AMİNE GÜLŞE

"Her gün seninle sevgililer günü. İyi ki varsın diğer yarım"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

FAHRİYE EVCEN

"Sonsuz aşkım"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

BURAK ÖZÇİVİT

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

NESRİN CAVADZADE

"Sürpriz sonlu"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı


GÖKHAN ALKAN

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

PINAR ALTUĞ ATACAN

"Sevgilim"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

"En doğalından en duygulusundan bir teşekkür ederim sevgilim sana. Beni kollarına sarıp bir aile olduğumuz ve aşkın en samimisini gerçeğini yaşattığın için"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

KADİR DOĞULU

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

NESLİHAN ATAGÜL

"Sevgilim"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

GÖKHAN ÇIRA

"Hem çocukluk aşkım hem geleceğim. Her anım iyi kim seni çok seviyorum sevgililer günümüz kutlu olsun nice niceleri bizim olsun o pamuk kalbin benden başkasını sevmesin bebek yüzün benden başkasına bakmasın tombiş ellerin elimden başkasını tutmasın iyi ki varsın her senem."

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

UĞUR ASLAN

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

ALP KIRŞAN

"Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

OKAN KURT

"İlk görüşte aşk bizimkisi, ilk gördüğüm andan itibaren peşini hiç bırakmadığım ve bırakmayacağım sevgidir bizimkisi… Her gün aynı heyecanı yaşamak, eve koşa koşa gelmektir 14 şubat Seni çok seviyorum, sevgilim."

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

İDO TATLISES

"Seni ne öpmeye ne sevmeye doyabiliyorum. Sana hep açım kısacası."

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde! - Son Dakika Magazin


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