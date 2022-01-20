Geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'la ilişkisine nokta koyan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Hadise ile Mehmet Dinçerler, evlilik için ilk adımı attı. İş insanı, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi yaptı. Şarkıcı, o anları Instagram'dan yayınlayarak duyurdu. Hadise, tektaşı gösterdiği video'ya, "Bölümümüz şimdi başlıyor" diye yazdı.
Dinçerler ise görüntülere, "Mrs. Dinçerler" karşılığını verdi. Hadise'nin tektaşının fiyatı da ortaya çıktı. Şarkıcının, tektaşının 3 milyon TL olduğu iddia edildi.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul eden Hadise'nin tektaşının fiyatı ortaya çıktı - Son Dakika Magazin