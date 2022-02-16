tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta oyuncu Hazım Körmükçü geçen ağustos ayından beri sevgili olduğu meslektaşı Damla Cercişoğlu'ndan ayrıldı. İkili son olarak beraber "Aşk Kiloyla Tartılmaz" adlı oyunda sahne alıyordu.
İki taraf kıskançlık kavgası sonrası yollarını ayırdı. Damla Cercişoğlu'na çok öfkelenen Körmükçü oyunu bıraktı. Beraber yaşadığı evden de ayrılan Körmükçü önce "Hangisisin, sahtesiniz" yazdı, ardından da "Bu gece benim için başlamadan bitmiştir, çok yönüyle… Nokta" yazdı.
Cercişoğlu'nu sosyal medyadan engelleyen Körmükçü "Allah'ın sevgili kuluyum. Koruduğun için minnettarım" mesajını da yayınladı.
HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?
Hazım Körmükçü, 30 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hakimliği ile de bilinir.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Yeter
Filinta
Kara Kutu
Osmanlı'da Derin Devlet
Ölümsüz Karanfiller
Dur Yolcu
Gizli Patron
Canım Anne
Kayıt Dışı
Vakayı Zaptiye
Alacakaranlık
Dedem Gofret ve Ben
Deli Divane
Kalbimi Kıra Kıra
İntizar
Mesela Dedik
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
Tutku
Mesela Dedik
Ölümüne Sevda
Ali
Adada Bir Sonbahar
Son Dakika › Magazin › Sevgilisinden Ayrıldı! Şok Sözler Sarf Etti... - Son Dakika Magazin