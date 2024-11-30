Sevilen dizinin final sebebi belli oldu - Son Dakika
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Sevilen dizinin final sebebi belli oldu

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Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan'ın ani final kararı herkesi şaşırttı. Hatta dizi için o kadar ani bir karar verildi ki final kararı gece alınıp, sabah oyunculara bildirildi. Sosyal medyayı da ayağa kaldıran bu kararın asıl nedeni de ortaya çıktı.

30.11.2024 08:08  Güncelleme: 08:24
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Yapımını O3 Medya'nın yapımcılığını ise Saner Ayar'ın üstlendiği Kalpazan dizisi için alınan ani final kararı tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın başrolünde yer aldığı dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile çok sevilmişti. Ancak senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül'ün birlikte kaleme aldığı dizi için geceden sabaha erken final kararı verildi.

Bu final kararı sosyal medyayı da ayağa kaldırdı ve dizi takipçileri 'Kalpazan bitmesin', 'Böyle güzel bir diziyi harcamasınlar' gibi yorumlar yaptı. Henüz 6. bölümünün yayınlandığı akşam final kararı alınan dizi son bölümünde Tüm Kişiler'de 3.54, AB'de 4.07 ve ABC1'de 4.13 reyting almıştı. 2 bölüm sonra final yapacak olan dizi için kampanyalar başlatıldı. Ancak şu ana kadar projenin devam edeceğine dair umut verici gelişme olmadı.

Sevilen dizinin final sebebi belli oldu

FİNAL KARARININ SEBEBİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre maliyeti çok yüksek olan dizinin bölüm başına topladığı reklam gelirinin çok düşük kaldığı öğrenildi. Henüz yeni başladığı için yurt dışı satışı da olmayan dizinin zararı daha fazla artmadan final kararının alındığı ortaya çıktı.

Öte yandan O3 Medya'nın Sandık Kokusu dizisinin daha düşük reytingler elde etmesine rağmen devam etmesinde ise yurt dışı satışının fazla olmasının etkili olduğu öğrenildi.

Sevilen dizinin final sebebi belli oldu

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Son Dakika Magazin Sevilen dizinin final sebebi belli oldu - Son Dakika

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