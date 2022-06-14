Şevval Sam'dan Aşk Açıklaması

Antalya Sherwood Exclusive Kemer'de gerçekleşen kutlamada Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan gecenin ev sahipliğini yaparken, Şevval Sam şarkılarıyla otel misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Otelin yerli ve yabancı misafirleri, Sam'ın söylediği hareketli şarkılara bir ağızdan eşlik ederken, ünlü şarkıcı sahnede hem zil takıp oynayarak hem de tef çalarak adeta dans şov yaptı. Sahnede hem kendisi oynayan hem de sevenlerini oynatan Sam, iki saat boyunca sahnede kalarak alaturkadan arabeske, Türk halk müziğinden günümüz popüler şarkılarına kadar oluşturduğu geniş repertuarı ile büyük alkış aldı.

Orkestraya zam sözü

Şarkıcı bir ara istediği notayı çalmayan orkestrasına "Onlar bu aralar benden zam istiyorlar. Benzin orantılı mı yoksa dolar orantılı mı olsun? Tamam size zam yapacağım anlaştık" diye söz verince izleyenlerinden büyük alkış aldı.

"Şiddet olmasın aşk olsun, ben medeni aşığım"

Şevval Sam konuklarıyla sohbet ettiği sırada sözün aşka gelmesiyle "Ben medeni aşığım, bir de takıntılı aşıklar var. Aşk nasıl medeni ise ayrılık da öyle olmalı. Şiddet olmadıkça aşk her haliyle olsun, aşk hep bizimle olsun" sözleriyle kadına şiddette karşı mesajını sahneden verdi.

'Bahçe Duvarından Aştım' türküsünü söyleyerek rahmetli halk ozanı Neşet Ertaş'a da selam gönderen Sam bitmek bilmeyen enerjisi ile misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. İlk ve ortaokulu Etiler'deki Hasan Ali Yücel İlkögretim Okulu'nda okumuştur. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmustur.

Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirmiştir. 1993 – 1998 yilları arasında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni toplamıştır. Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "Istanbul's Secrets" adlı 2. albümünü, 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkarmıştır.

Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk sarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemin ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir.

Uzun yıllardır Yasak Elma adlı dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de rol aldı.