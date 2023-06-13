Şevval Sam, Yasak Elma dizisinin veda yemeğinde yeni sevgilisiyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Şevval Sam, Yasak Elma dizisinin veda yemeğinde yeni sevgilisiyle görüntülendi

13.06.2023 10:33

Yasak Elma dizisinde 6 sezondur yer alan Şevval Sam, reklamcılık sektörünün önde gelen isimlerinden Cem Topçuoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili, dizinin veda yemeğinde birlikte görüntülendi. Şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin açıklama yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

Eda Ece, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu ve Şebnem Sönmez'in başrolünü paylaştığı Yasak Elma dizisinde 6 sezondur yer alan Şevval Sam, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki başarısıyla konuşulan Şevval Sam, yeni bir aşka yelken açtı.

YASAK ELMA'NIN VEDA YEMEĞİNE BİRLİKTE KATILDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şevval Sam kalbini Cem Topçuoğlu'na kaptırdı. Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor. Topçuoğlu geçtiğimiz günlerde "Yasak Elma" dizisinin veda partisinde de Şevval Sam'a eşlik etti. İlişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşayan ikilinin açıklama yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.

Aşk orucunu bozan Şevval Sam, yeni bir ilişkiye yelken açtı
Aşk orucunu bozan Şevval Sam, yeni bir ilişkiye yelken açtı
Aşk orucunu bozan Şevval Sam, yeni bir ilişkiye yelken açtı
Aşk orucunu bozan Şevval Sam, yeni bir ilişkiye yelken açtı
YORUMLAR
500

Şevval Sam, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şevval Sam, Yasak Elma dizisinin veda yemeğinde yeni sevgilisiyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Adana Demirspor'da Montella dönemi sona erdi, Sergen Yalçın ile görüşmeler başladı
11:34 Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert tepki
11:31 Montella'yı Fenerbahçe'ye uğurlayan Adana Demirspor'dan Sergen Yalçın bombası
11:29 Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a "sel" tepkisi: Emanete hıyanet etti
11:32 Bahçeli: Parlamenter sisteme dönüş hayalleri suya düşmüştür
11:23 Bahçeli'den muhalefete dikkat çeken sözler: Yaklaşan hesap gününü dört gözle bekliyoruz
11:11 Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e çıktı
11:05 Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e yükseldi
11:03 Dolar/TL Yatay Seyirle Başladı
11:01 Dolar 23.67 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 11:48:29. #1.13#
SON DAKİKA: Şevval Sam, Yasak Elma dizisinin veda yemeğinde yeni sevgilisiyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement