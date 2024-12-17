Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım - Son Dakika
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Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım

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Sibel Can'ın 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Ünlü şarkıcı vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım yaptı.

17.12.2024 11:17  Güncelleme: 11:29
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Sibel Can aldığı ölüm haberiyle yıkılmıştı. Ünlü assolistin yıllardır asistanlığını yapan Cengizhan karaciğer kanserine yenilmiş ve hayatını kaybetmişti. Cengizhan Sabuncu'yu son yolculuğunda da yalnız bırakmayan ünlü şarkıcıdan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım geldi.

Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım

AİLESİ ULAŞIP YARDIM İSTEMİŞ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Müge Dağıstanlı, "Sibel Can bunun çok dile getirilmesini istemiyor. 30 yıllık dostuydu Cengizhan… Kostüm ve benzeri şeyler gibi şarkıcının ödemeleri çok oluyor. Bazı harcamaları kasası gibi güvendiği Cengizhan'a emanet ediyor. Cengizhan'ın ölümünün ardından ailesi Sibel Can'a ulaşıyor. Sizin bize çeşitli yerlere ödeme yapmak için verdiğiniz paradan bütün ödemeler yapıldıktan sonra geriye 8 milyon TL kaldı. Bunu size iade etmek istiyoruz. Sibel Can da diyor ki o sizin ailede yetişmekte olan çocukların eğitim öğretim parası olsun diyor. Kesinlikle kabul etmeyeceğini söylüyor" ifadelerine yer verdi.

Sibel Can\'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL\'lik yardım

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Son Dakika Magazin Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mlh Anl:
    Sibel Can candır 54 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    aferin Sibel Can 52 5 Yanıtla
  • Durmus Savas:
    bravo vefalı türk insanı şeref duydum.allah razı olsun 43 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Mustafa Sandal pezosu da 750 TL için sabah koşarak bankaya gitmişti .. aradaki farkı bulun .simdi 34 7 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    işte insan olmak.hayatta herşeyin para olmadığı.dostluk ve vefanın çok değerli olduğudur. 27 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    hiç inandırıcı gelmedi bana, diyarbakırlı başından vurulan kızada yardım edeceğini söyledi etmedi 18 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    8 milyon bize büyük bir para gibi görünsede ,sadece 250 bin dolar gibi para....yani at-deve değil... 6 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    çingene para var 4 7 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    inanmayın 7 4 Yanıtla
  • Berkay Yıldırım:
    ee yapdırsa kimse bilmesin dediyse niye yazıyonuz kalekter özür admin bu haberi niye yapıyonuz ifşa ediyonuz 8 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım - Son Dakika
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