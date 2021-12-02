Şiddetli fırtına sosyetik çiftin çatısını uçurdu

Takvim Gazetesi'nin haberine göre İstanbul'da yaşanan fırtına sosyetik güzel Rachel Araz Kiresepi'yi de vurdu. sosyal ağ paylaşımlarıyla servet şampiyon ünlü hoş, önceki gün dehşet batmış anlar yaşadı.

Büyük hasar bırakan fırtınada Araz'ın lüks evinin çatısı da uçtu. Sosyetik isim, o anları hemen her dakika kullandığı Instagram hesabından paylaşarak "Bugün fırtınadan çatımız uçtu. Bin şükür kimseye birşey olmadı. Allah herkesi korudu" dedi.

Rüzgarda Araz'ın balkonunda yer alan masa ve sandalyeleri de uçarken yere düşen aynası da paramparça oldu.

Rachel Araz, daha önce de evindeki aynanın merdivenden düşmesi nedeniyle ölümden dönmüştü. Rachel Araz, bu olaydan sonra evinin dört bir köşesini nazar boncuklarıyla donatmıştı.