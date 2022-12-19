Ekranların başarılı isimleri arasında yer alan Aybüke Pusat, uzun aranın ardından Sıfırıncı gün dizisiyle yeniden ekrana dönüyor.
Pusat, transparan elbisesiyle beğeni topladı. Pusat, cesur pozuna ''Biz dün gece ne yaşadık tam olarak?'' notunu düştü. Pusat'ın cesur stilini takipçilerinin yanı sıra Merve Dizdar, Furkan Andıç, Melisa Aslı Pamuk ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler de beğendi.
Pusat'ın kürkünü açması nedeniyle transparan elbisesi de ortaya çıktı. Pusat'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar çok sayıda yorum aldı.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Aybüke Pusat soğuğu umursamadı! Kabanının önünü açarak transparan elbisesiyle poz verdi - Son Dakika