Elektriklerin kesilmesi umurlarında olmadı! "Aşkın Olayım" şarkısını hep bir ağızdan söyleyen seyirciler, Simge'yi gözyaşlarına boğdu - Son Dakika
Üye Girişi

Elektriklerin kesilmesi umurlarında olmadı! "Aşkın Olayım" şarkısını hep bir ağızdan söyleyen seyirciler, Simge'yi gözyaşlarına boğdu

27.07.2023 14:15

Bu yaz şehir şehir gezen Simge bir kez daha muhteşem bir konsere imza attı. Dün akşam İzmir Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan Simge bir ara kesilen elektriklere rağmen konsere tüm hızıyla sürdü. Seyirci hep bir ağızdan, "Aşkın Olayım"ı karanlıkta söyleyince Simge gözyaşlarına boğuldu.

Konserde konsere koşan Simge, kesilen elektriklere rağmen seyircinin hep bir ağızdan 'Aşkın Olayım'ı karanlıkta söyleyince gözyaşlarını tutamadı.

İZMİRLİLERİ HAYRAN BIRAKTI

Listeleri ele geçiren "Aşkın Olayım", son hitleri "Harcandıkça" ve "Çapkınca" ile sevenlerine vaat ettiği "Simge Yazı"nı yaşatan Simge, konserlerinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Simge dün akşam İzmir Açıkhava Tiyatrosu'nda biletleri günler öncesinden tükenen bir konser verdi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, SEYİRCİ ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI

Konserin en müthiş anı elektrikler kesilince yaşadı. Cep telefonlarını fener gibi kullanan seyirci hep bir ağızdan "Aşkın Olayım"ı söylemeye başladı. Duygulanan Simge gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca ağlayan Simge seyirciyi alkışlarken şarkı bitiminde elektrikler geldi. Simge 30 Ağustos'ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

YORUMLAR (1)
  • Erhan Yılmaz: icardi şarkıyı meşhur yaptı karşılığında ne aldı acaba simge cevap Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500

Simge Sağın, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Elektriklerin kesilmesi umurlarında olmadı! 'Aşkın Olayım' şarkısını hep bir ağızdan söyleyen seyirciler, Simge'yi gözyaşlarına boğdu - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Elektriklerin kesilmesi umurlarında olmadı! "Aşkın Olayım" şarkısını hep bir ağızdan söyleyen seyirciler, Simge'yi gözyaşlarına boğdu
13:49 Seyirciyi kesilen elektrikler bile durduramadı! "Aşkın Olayım" şarkısını duyan Simge hüngür hüngür ağladı
13:28 Şarkısının klip çekiminde fareyle karşılaşan Shakira, büyük panik yaşadı
13:24 Shakira'nın klip çekiminde zor anları! Fareyi görünce çığlık attı
12:56 Hükümetten fahiş kiraları engellemek için yeni düzenleme: Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik sistemi geliyor
12:54 Hükümetten fahiş kiraları engellemek için yeni çalışma! Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik sistemi geliyor
12:53 Çatıda çırılçıplak güneşlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Almanya'dan gelen şahıs, binanın da sahibiymiş
12:51 Çatıda çırılçıplak güneşlenen adam, binanın sahibi çıktı! Almanya'dan gelmiş
12:45 500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı'ndan merak edilen soruya yanıt: O konuda çalışmıyoruz
12:41 500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2023 14:50:34. #1.11#
SON DAKİKA: Elektriklerin kesilmesi umurlarında olmadı! "Aşkın Olayım" şarkısını hep bir ağızdan söyleyen seyirciler, Simge'yi gözyaşlarına boğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement