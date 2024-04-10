Cansu Taşkın'ın katıldığı bir programda 2 yıldır Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığını itiraf etmesinin ardından eleştirilerin hedefi oldu. Ablası hakkında yorumlara sinirlenen kardeş Elif Vurgun ise peş peşe Erdoğan ve Taşkın'ın samimi görüntülerini yayınladı. Sinan Akçıl da Vurgun paylaşımlarına sessiz kalamadı.
Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Vurgun, Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır devam eden ilişkilerinden peş peşe fotoğraflar paylaştı. Vurgun, Erdoğan'ın sevgilisini dudağından öptüğü bir videoyu da yayınladı. Paylaşımlarıyla gündem olan genç kadına mesaj gönderen şarkıcı Sinan Akçıl da "Aferin kız sana" diyerek şeker emojisi gönderdi. Akçıl'ın mesajını paylaşan vurgun "Sinom her zaman yanımdadır" notunu yazdı.
Görüntüleri Yılmaz Erdoğan'ı kızdırmak için ifşa ettiği ileri sürülen Vurgun, eleştirilere cevap vererek "Bunları özgür, hür irademle atıyorum. Gizli saklı çekilen şeyler değil. Yılmaz abim bana kızmaz. Her şey çok yolunda sizde bir sakin olun. Ailem söz konusuysa, basitleştirilmiş bir iftira atılıyorsa ve buna magazincilik deniyorsa ben gemileri yakarım" dedi.
Son Dakika › Magazin › Sinan Akçıl'dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana - Son Dakika
Ünlü isimler, yayınladığı mesajlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı. 24 gün arayla anne ve babasını kaybeden oyuncu Zafer Algöz ise ''Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekanları cennet, ruhları şad olsun'' mesajıyla herkesi duygulandırdı.
Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile aşk yaşamasının yankıları sürerken Armağan Çağlayan'dan da yorum geldi. İkilinin ilişkisine destek veren Çağlayan "İyi yetişkin aşık olmuş ilişki yaşıyor. İnsanların yakasını bırakın" dedi.
Game Of Thrones dizisinin başrol oyuncusu Kit Harington, Jon Snow odaklı yeni bir spinoff dizisinin iptal edildiğini açıkladı. Harington, projenin ilerlemediğini ve yaratıcı ekibin ilgi çekici bir hikaye bulmakta zorlandığını belirtti. Jon Snow'a odaklanan dizinin geliştirme sürecine geçtiğimiz yıldan bu yana HBO desteğiyle girdiği ancak şu anda rafa kaldırıldığı ifade edildi.
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2 yıldır gözlerden uzak aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve ablası Cansu Taşkın'ın sarmaş dolaş pozlarını yayınlayarak gündeme gelen Elif Vurgun, gelen yorumlara "Bunları özgür hür irademle paylaşıyorum, Yılmaz ağabeyciğim bana kızmaz. Ailem söz konusuysa gemileri yakarım" dedi.
Geçtiğimiz ay yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren, son halini yayınladı. Bambaşka birine dönüşen şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekti.
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