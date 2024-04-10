Sinan Akçıl\'dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana

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Cansu Taşkın'ın katıldığı bir programda 2 yıldır Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığını itiraf etmesinin ardından eleştirilerin hedefi oldu. Ablası hakkında yorumlara sinirlenen kardeş Elif Vurgun ise peş peşe Erdoğan ve Taşkın'ın samimi görüntülerini yayınladı. Sinan Akçıl da Vurgun paylaşımlarına sessiz kalamadı.

"SİNOM HER ZAMAN YANIMDADIR"

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Vurgun, Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır devam eden ilişkilerinden peş peşe fotoğraflar paylaştı. Vurgun, Erdoğan'ın sevgilisini dudağından öptüğü bir videoyu da yayınladı. Paylaşımlarıyla gündem olan genç kadına mesaj gönderen şarkıcı Sinan Akçıl da "Aferin kız sana" diyerek şeker emojisi gönderdi. Akçıl'ın mesajını paylaşan vurgun "Sinom her zaman yanımdadır" notunu yazdı.

"BU GÖRÜNTÜLER GİZLİ SAKLI ÇEKİLEN ŞEYLER DEĞİL"

Görüntüleri Yılmaz Erdoğan'ı kızdırmak için ifşa ettiği ileri sürülen Vurgun, eleştirilere cevap vererek "Bunları özgür, hür irademle atıyorum. Gizli saklı çekilen şeyler değil. Yılmaz abim bana kızmaz. Her şey çok yolunda sizde bir sakin olun. Ailem söz konusuysa, basitleştirilmiş bir iftira atılıyorsa ve buna magazincilik deniyorsa ben gemileri yakarım" dedi.