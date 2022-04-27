Sır Gibi Sakladığı Eşinden Boşandı! İşte Boşanma Nedeni - Son Dakika
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Sır Gibi Sakladığı Eşinden Boşandı! İşte Boşanma Nedeni

27.04.2022 17:38
Sır Gibi Sakladığı Eşinden Boşandı! İşte Boşanma Nedeni

'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizide 'Sanem Cevher' karakterine hayat veren Gökçe Eyüboğlu, 2008 yılında nikah masasına oturduğu inşaat mühendisi eşi Selçuk Öner Eyüboğlu'ndan boşandı. İşte detaylar...

'Evlilik Hakkında Her Şey', 'Aşk ve Ceza', 'Yalan Dünya' ve 'Zümrüdüanka' gibi projelerden tanıdığımız Gökçe Eyüboğlu, 14 yıllık eşi Selçuk Öner Eyüboğlu'ndan boşandı.

"ÖZELİNE SAYGI DUYUYORUM"

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Gökçe Eyüboğlu, eşiyle alakalı olarak daha önce "Sektörden biri değil eşim. Kendi özelimiz haricinde onun özeline de ayrıca saygı duyuyorum ve evet, bilinçli olarak göz önünde olmamayı tercih ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

"FİKİR UYUŞMAZLIKLARI YAŞADILAR"

İddiaya göre; Çiftin evliliği fikri uyuşmazlıklar nedeniyle çatırdamaya başladı. 38 yaşındaki Eyüboğlu da avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma yaklaşık 10 dakika sürdü. Mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

Gökçe Eyüboğlu, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumludur. Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır.

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer aldı. Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır. Arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryosu da TRT TV Filmleri projesi çerçevesinde çekilmiştir. Gökçe Eyüboğlu, 3 sezon yayınlanan KADIN dizisinde "Ceyda" karakterine hayat vermiştir. Bu performansıyla Zihinsel Özürlüler Federasyonu Faruk Öztimur Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.

Aynı zamanda Twotwo Production'ın Mutluyduk Belki Bugüne Kadar tiyatro oyununda Eva karakterini canlandırmıştır. 23. Sadri Alışık Tiyatro Oyuncuları Ödülleri (2017-2018) Komedi, Kara Komedi, Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayı olmuştur.

Gökçe Eyüboğlu, Zümrüdüanka, Kadın, Evli ve Öfkeli, Yalan Dünya ve Aşk ve Ceza gibi sevilen projelerde rol almıştır.

Gökçe Eyüboğlu şu sıralar 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizide 'Sanem Cevher' karakterine hayat veriyor.

Sır Gibi Sakladığı Eşinden Boşandı! İşte Boşanma Nedeni
Sır Gibi Sakladığı Eşinden Boşandı! İşte Boşanma Nedeni
Sır Gibi Sakladığı Eşinden Boşandı! İşte Boşanma Nedeni
Sır Gibi Sakladığı Eşinden Boşandı! İşte Boşanma Nedeni

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sır Gibi Sakladığı Eşinden Boşandı! İşte Boşanma Nedeni - Son Dakika


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