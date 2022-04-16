Şok Eden Reza Zarrab İddiası! Açıklama Geldi - Son Dakika

Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu, iki aylık birlikteliğin ardından Temmuz 2014'te Baltalimanı'nda bir mekanda dünyaevine girmişti. Çiftin oğulları Aslan, 4 Ağustos 2017 tarihinde dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda mahkemeye başvuran ikili, tek celsede boşandı.

"ANNE-BABA İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"

41 yaşındaki şarkıcı, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu: Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle."

OĞLUYLA MİAMİ'YE YERLEŞTİ

Eşinden boşanan Petek Dinçöz radikal bir karar aldı. Dinçöz'ün, oğlu İrfan Aslan ile birlikte Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Miami'ye taşındığı ortaya çıktı.

"OĞLUMUN EĞİTİMİ İÇİN MİAMİ'YE YERLEŞTİK"

Dinçöz, "Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonra ki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurtdışında devam etmesini istediğim için, Miami'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

REZA ZARRAB İDDİASI

MedyaTava'nın haberine göre; Dinçöz'ün Miami'ye gidişinin arka planında Reza Zarrab'ın olduğu iddia edildi.

İkilinin birlikte olduğu iddia edilirken, Dinçöz'ün ABD'de yeni bir hayat kuran Zarrab için Türkiye'yi terk etme kararı aldığı öne sürüldü.

İDDİAYI YALANLADI

Zarrab'ın avukatı söz konusu iddiayı yalanladı. ABD'de kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan ve yaptığı anlaşmayla tahliye olan Zarrab Türkiye'de yaşadığı yıllarda şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmişti. Gündeş'ten de bir kızı olmuştu.

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 22 Nisan 2021'de boşanmıştı.

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

Petek Dinçöz veya şöhret olmadan önceki adıyla Didem Ezgü (d. 29 Mayıs 1980, İzmir), Türk Arabesk Fantezi ve TSM ses sanatçısı, manken, oyuncu ve televizyon sunucusu.

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlk öğrenimini Gazi Orta Okulu'nda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır.

Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik yarışmasında 2. oldu ve aynı zamanda Vizyon Production/ Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik yarışmasında Basın Güzeli'de seçilmiştir.

Yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı. 1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz, Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı diziye Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayan Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le baş rolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır.

2001-11: "Bende Kaldı" ve Yalanı Boşver

1999 sonlarında ise mankenliği bırakarak şarkıcılığa Günay'da sahne alarak başladı. Dinçöz, Orhan Gencebay'ın yapım şirketinden çıkan ve aynı zamanda ilk teklisi olan Bende Kaldı'yı Eylül 2001'de piyasaya çıkardı. Bende Kaldı çok başarılı oldu ve 2002'de düzenlenen 8. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı ödülünü aldı.

Nisan 2002'de çıkardığı Aşkın Tam Sırası albümü Okşa, Foolish Casanova, Kısmetsizim, Allahın Belası, Zevksiz gibi parçaları bulundurmuştur. Albüm ilk haftasında 49.000 satmıştır. Aynı yılın Ekim'inde Star TV'de yayınlanan Bir Yıldız Tutuldu dizisinde başrol oynamıştır. Şubat 2003'te yapılan Kral TV Video Müzik Töreni'nde Petek Dinçöz; Gülben Ergen, Güllü, Hülya Avşar ve Seda Üren gibi sanatçıları geçerek 2002 yılının En İyi Arabesk-Fantezi Kadın Şarkıcısı seçildi.

Nisan 2003'te çıkardığı Sen Değmezsin albümü 120.000 satmıştır. Ardından Gülben Ergen'den sonra, haftada 5 konserle Türkiye'de en çok konser veren ikinci bayan sanatçı unvanını kazanmış oldu.

29 Mayıs 2004'te gerçekleşen Kral TV Video Müzik Töreninde Ebru Gündeş, Ebru Yaşar, Nalan ve Sibel Can gibi isimleri ardında bırakarak 2003 yılının En İyi Arabesk-Fantezi Kadın Şarkıcısı seçildi. Ödül aldığı gününün sabahında Şaka Gibi adlı albümünü sunan Dinçöz 5 günde 17.000'lik satış grafiği çizmiştir. Yıl sonunda ise albümünün satış grafiği toplam 90.000'i bulmuştur.

2004 ortalarında Fenerbahçeliler tarafından yapılan dev ankette Petek Dinçöz Fenerbahçeli En Güzel Bayan Şarkıcısı seçildi.

2005 yılının Haziran ayında ise Doktor Tavsiyesi albümü ile 1 ayda 100.000'lik satış yakaladı. Bu albümünde birçok klip çekerek müzik listelerinde zirveye oturdu. Kutsi ile yaptığı düet albümü Kördüğüm ise Yılın En Başarılı Maxi Single ödülünü almış, Doktor Tavsiyesi albümü ise yıl sonuna kadar toplam 118.000'lik satış grafiği çizmıştır.

29 Mayıs 2007'de çıkan Yolun Açık Olsun albümüyle Türkiye'deki ilk Kokulu Albümüde piyasaya çıkarmıştır.Albüm 2 ayda 80.000 satarak 2007'de tavan yapan Korsan olayını birazcık hafifletmiş oldu ve 2007 yılının en çok satan 5. albümü olmuştur.

2008'in Nisan ayında piyasaya sürdüğü "Frekans" adlı albümü tam 8 ayda 100.000 sattı. Frekans, Kolay Değil, Değme Keyfime, Kardan Adam gibi hitler bulundurdu.

2009'da Sezen Aksu'dan dersler alarak müzik tarzını pop olarak değiştirdi. Sezen Aksu'nun da desteği ile "Ne Yapayım Şimdi Ben" isimli albümünü çıkardı ve birçok kişi sesindeki gelişime inanamadı. O sene yaptığı kahkül imajıyla birçok kişinin dikkatini çekti ve birçok kişi aynı imajı kullandı. Senenin sonuna doğru yine sözü Sezen Aksu'ya ait "Bana Uyar" adlı 2 şarkılık single çıkardı ve "Tırlattım" şarkısını dövmeli imajıyla kliplendirdi. Arım Balım Peteğim programına bu sefer Kanaltürk adlı kanalda devam etti. Yine en iyi sabah programı ödüllerine layık görüldü.

2010'da 2 şarkılık single "İşte Böyle Morarırsın"ı çıkardı. Şarkı ve klibi birçok insanda ilgi uyandırdı çünkü klip dünya standartlarında bir klipti. Ardından "Kibarca" isimli şarkıya klip çekildi ve yine Türkiye'de ilk defa uygulanan efekt ve teknikler kullanıldı. Arım Balım Peteğim yine Kanaltürk ekranlarında devam etti.

2011'de "Yalanı Boşver" albümünü çıkardı. Albümde bulunan ve Ferhat Göçer ile seslendirdiği "Seni Sensiz Seveceğim" adlı düet albüm çıkmadan on beş gün önce sanal ortamda rekor kırdı. Arım Balım Peteğim programı bu sefer TNT kanalına transfer oldu ve stüdyo tasarımı hiçbir yerde görülmemiş, çok kaliteli bir şekilde yapıldı. Bu kanalda en iyi sabah programı, avrupa kalite ödülü, en iyi sunucu gibi onlarca ödüle layık görüldü. Albümde Seni Sensiz Seveceğim, Yalanı Boşver, Sihirbaz, Yasak Bahçe şarkılarına klip çekildi ve ardından yep yeni bir pop albümünün hazırlıklarına başladı. Senenin sonuna gelirken artık Sinevizyon'dan gelen teklifle "Arım Balım Peteğim" programını bitirip "Çarkıfelek" isimli programın sunuculuğunu yapması istendi. Bu teklifi değerlendiren Petek Dinçöz 5 senede 824 program yapıp, Arım Balım Peteğim maratonuna son vererek Çarkıfelek'in yeni yüzü olma kararı aldı.

2012-günümüz: Çarkıfelek ve yeni çalışmalar

2012 yılında Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Yabancı müzik adamları tarafından eski şarkısı Foolish Casanova görülüp Dinçöz'e teklif götürülür. In The Eyes şarkısı Avrupa'ya tanıtmak amaçlı yapıldı. Klip sonradan Türkiye müzik kanallarına'da verilir. Ardından Jamecian tarzında olan Vibe&Rate şarkısı yapıldı. Dijital ortamda satışa sunulan single'ı Çekil'i çıkardı.

2013'te Nisan ayında çıkardığı "Milat" adını verdiği albümünü çıkarır. Çıkış şarkısı Gülşen'e ait olan "Aşk" şarkısıyla Mart'ın sonunda çıkışını yapar, Ağustos'un sonlarına doğru 2. klibini "Heves" şarkısına çeker, son olarak Aralık başlarında 3.klibini Söz ve Müziği Deniz Seki'ye ait olan aynı zamanda Seki ile düet olan parçası "Artık Üzülmek İstemiyorum" kliblenir, ardından 9. single'si "Tadilat" çıkarır.

PETEK DİNÇÖZ'ÜN ÖZEL HAYATI

Petek Dinçöz'ün, Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan, İrfan Aslan adında bir oğlu olmuştur. 10 Ağustos 2020'te bir kız bebek beklediğini duyurdu. İkinci kez anneliği bekleyen sanatçı bebeğini, "Boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığı sebebiyle" kaybetti. Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu Mart 2022'de tek celsede boşandı.