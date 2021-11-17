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Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

17.11.2021 13:26
Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti sevindiren bebek haberini doğruladı, son olarak Son Yaz dizisinde rol alan Alperen Duymaz, dijital dizi ile geri dönüyor, Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi gibi son dakika magazin haberlerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

Merakla beklenen Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu, Ferdi Tayfur doğum gününe özel sosyal medyadan video paylaştı gibi son dakika magazin olaylarından derlenen haberler bu sayfada yer almaktadır.

BAŞAK DİZE HAMİLE OLDUĞU HABERLERİNİ DOĞRULADI

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evli olan stilist Başak Dizer'in hamile olduğu öne sürülmüştü. Daha önce hakkında çıkan hamilelik iddialarını jet hızıyla yalanlayan Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu doğruladı.2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Zaman zaman hamile olduğu haberleriyle gündeme gelen ve bu haberleri yalanlayan Başak Dizer'den bu kez beklenmeyen bir açıklama geldi.

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ALPEREN DUYMAZ'IN YENİ ROLÜ BELLİ OLDU

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

Rol aldığı dizilerdeki performansı ile dikkat çeken Alperen Duymaz, dijital platformda yayınlanacak Erkek Severse dizisi için önümüzdeki günlerde sete çıkacak.Son olarak Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit gibi isimlerle birlikte rol aldığı Son Yaz isimli yapımda yer alan Alperen Duymaz dijital dizi ile ekranlara dönüyor.

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NUSRET'İN RESTORANINA KAPANMA CEZASI

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

Tuzlama hareketi ile dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe'nin ilk restoranı olan Nusr-Et Steakhouse'a müşterilerin kapalı alanda sigara içtiği gerekçesiyle 10 günlük kapanma cezası verildi. Dünyaca ünlü et restoranı Nusr-Et Steakhouse'a ceza şoku. 28'inci restoranı 15 Kasım'da Suudi Arabistan'da açan Nusret Gökçe'ne Etiler'deki şubesine kapalı alanda sigara içildiği gerekçesiyle 10 günlük kapanma cezası verildi.

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ERKEK SEVERSE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

Erkek Severse dizisinin sete çıkmasına kısa süre kala oyuncu kadrosu belli oldu. Birçok başarılı ismin bulunduğu dizide Alperen Duymaz, Yağız Can Konyalı, Büşra Develi, Yasemin Allen ve Tolga Güleç yer alacak. Hikayesini Aslı Zengin'in yazdığı Erkek Severse dizisi dijital platformda izleyicisiyle buluşacak.13 bölümlük ilk sezonu için yakında sete çıkacak kadroda Alperen Duymaz, Tolga Güleç, Yasemin Allen, Görkem Sevindik ve Büşra Develi yer alacak.

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Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

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