Son Dakika: Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen yaşamını yitirdi!

Cinsellik konusunda bir neslin rehberi oldu! İşte Dümen'in 91 yıllık hayat hikayesi

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Yıllardır yazdığı yazılarla adından söz ettiren ünlü yazar ve psikiyatrist Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dümen, 31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde kovid tedavisi görüyordu.

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10 Şubat akşamı kovide bağlı kalp durması neticesinde vefat eden ünlü isim, bugün 12.00'de kovid önlemleri çerçevesinde Ulus'taki Arnavutköy Mezarlığı'na defnedildi. Dr. Haydar Dümen Posta gazetesinde yazdığı cinsellik ile ilgili yazılar ve renkli kişiliği ile milyonların sevgisini kazanmıştı.

"TÜRKİYE'NİN EN RENKLİ DOKTORUYDU"

Twitter'dan yaptığı paylaşımla acı haberi veren oyuncu ve yazar Mehmet Coşkundeniz, "Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı KOVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" dedi.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, 1931 yılında Uşak'ın İkisaray köyünde doğdu. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun oldu, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı oldu. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli oldu ve yazı çalışmalarına ağırlık verdi. Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

2010 YILINDA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir'deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılan Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştu.