Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı - Son Dakika

Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı

Son Güncelleme: 29.09.2023 15:16

Bir parkta ölü şekilde bulunan Çocuklar Duymasın'ın sevilen oyuncularından Seda Fettahoğlu, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun cenaze törenine rol arkadaşlarından kimsenin katılmadı.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın'daki Sultan rolüyle hafızalara kazınan Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu, İstanbul'daki bir parkta şakağından vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Bugün memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanan oyuncunun eski rol arkadaşları törene katılmadı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

İstanbul'dan memleketi Giresun Tirebolu'ya getirilen Fettahoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. İlçenin merkeze bağlı Yeniköy mahallesindeki camide kılınan cenaze namazına Fettahoğlu'nun yakınları ve vatandaşları katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Fettaoğlu, ilçeye bağlı Domaçlı köyü aile kabristanlığında toprağa verildi.

Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKTI

Katılımın yoğun olduğu cenaze töreninde ünlü oyuncuların yer almaması dikkat çekti. Çocuklar Duymasın oyuncularının rol arkadaşlarını son yolculuğuna yalnız bırakması da vefasızlık olarak yorumlandı. Oyuncu Ayşe Tolga ise ölümüyle kahroldu kuzeni Seda Fettahoğlu'na son görevini yerine getirdi.

Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı
Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı
Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı
Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı
Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı
Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı
Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı
Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı
Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı
Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı

Çocuklar Duymasın, Seda Fettahoğlu, Giresun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Ünlü iş adamı Ahmet Eren'den ilginç sözler: Dolar yeteri kadar yükselmedi
14:51 Arguvansporlu futbolcunun "Sahipsiz Malatya" tişörtlü gol sevinci büyük ses getirdi
14:47 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var
14:37 Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı
14:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir TEKNOFEST alanında: Şu ana kadar 330 bin ziyaretçi ağırlandı
14:23 Bankaların yarışı kızıştı! Emekli promosyonları 20 bin TL'ye çıkabilir
14:14 Arda Güler, Real Madrid formasını ne zaman giyecek? Milli futbolcuyu daha çok bekleyeceğiz
14:07 Tuzla'da 200 akülü araç, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarla buluşturuldu
14:01 Irak'ta meydana gelen düğün salonu yangınında gelin ve damadın mutfak kapısı penceresinden kaçmayı başardı
13:57 Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2023 15:28:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement