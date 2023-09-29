Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın'daki Sultan rolüyle hafızalara kazınan Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu, İstanbul'daki bir parkta şakağından vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Bugün memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanan oyuncunun eski rol arkadaşları törene katılmadı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

İstanbul'dan memleketi Giresun Tirebolu'ya getirilen Fettahoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. İlçenin merkeze bağlı Yeniköy mahallesindeki camide kılınan cenaze namazına Fettahoğlu'nun yakınları ve vatandaşları katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Fettaoğlu, ilçeye bağlı Domaçlı köyü aile kabristanlığında toprağa verildi.

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKTI

Katılımın yoğun olduğu cenaze töreninde ünlü oyuncuların yer almaması dikkat çekti. Çocuklar Duymasın oyuncularının rol arkadaşlarını son yolculuğuna yalnız bırakması da vefasızlık olarak yorumlandı. Oyuncu Ayşe Tolga ise ölümüyle kahroldu kuzeni Seda Fettahoğlu'na son görevini yerine getirdi.