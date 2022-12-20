Dan Bilzerian, Nusret Gökçe'nin 8 yıldır kendisine attığı fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı - Son Dakika
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Dan Bilzerian, Nusret Gökçe'nin 8 yıldır kendisine attığı fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı

20.12.2022 11:14

Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerien, Katar'daki Dünya Kupası'ndaki görüntüleriyle gündem olan Nusret Gökçe'nin 2015 yılından beri kendisine attığı fotoğrafları ifşa etti. Sosyal medya hesabından Gökçe'nin kendisine attığı görüntüleri videoya alarak yayınlayan Bilzerien, "Herkes ne kadar tuhaf olduğundan bahsediyor, bunu yıllardır biliyorum" ifadelerini kullandı.

Yayınladığı cinsel içerikli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Dan Bilzerien, Katar'daki Dünya Kupası finallerinde Messi'yi bunaltan Nusret Gökçe'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti.

2015 YILINDAN BERİ GÖNDERİYORMUŞ

33,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Gökçe'nin kendisine 2015 yılından beri gönderdiği fotoğrafları yayınlayan fenomen, "Herkes bu salt bae'nin ne kadar tuhaf olduğundan bahsediyor, bunu yıllardır biliyorum" notunu düştü. Gökçe'nin fenomene kendi fotoğraflarının yanı sıra konuk olduğu yarışmalardaki görüntülerini de gönderdiği görüldü.

Fenomen Dan Bilzerian, Nusret Gökçe'nin 8 yıldır kendisine attığı fotoğrafları ifşa etti

NUSRET'İN MESSİ'YE DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de karşılaşma sonrası tüm gözler Lionel Messi'deydi. Mücadeleyi tribünde izleyen ünlü isimler arasında olan Nusret Gökçe, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya inerken Messi ile olan iletişimi büyük dikkat çekti. Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret Gökçe'ye Messi'nin hiç pas vermediği görüldü.

Fenomen Dan Bilzerian, Nusret Gökçe'nin 8 yıldır kendisine attığı fotoğrafları ifşa etti
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Dan Bilzerian, Nusret Gökçe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dan Bilzerian, Nusret Gökçe'nin 8 yıldır kendisine attığı fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dan Bilzerian, Nusret Gökçe'nin 8 yıldır kendisine attığı fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı - Son Dakika
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