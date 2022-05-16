Sürpriz Ayrılık! Birbirlerini Sildiler - Son Dakika
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Sürpriz Ayrılık! Birbirlerini Sildiler

16.05.2022 16:49
Sürpriz Ayrılık! Birbirlerini Sildiler

Yasak Elma'nın sevilen ismi Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'den ayrıldı. İşte detaylar...

Daha önce "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum." ifadelerini kullanan ünlü oyuncu Eda Ece'nin, dördüncü kez ilişkisini noktaladığı konuşuluyor.

Ece ile Tuncer'in takipleşmeyi bırakması ve birbirleriyle çekilmiş fotoğraflarını silmesi iddiaları güçlendirdi.

"DANİLO ZANNA İLE ARKADAŞIZ"

Eda Ece'nin adı geçtiğimiz aylarda Tuğçe Demirbilek'ten boşanan Danilo Zanna ile anılmıştı. Danilo Zanna ile arkadaş olduklarını söyleyen Ece, şu ifadeleri kullanmıştı:

"2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım, gayet iyi bir insan olan Danilo'yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen 'sık sık görüşüyorlar' haberlerini şikayet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz. İnsanı mesleğinden soğutuyorlar. Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan haber başına gelebilir! Sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar... Sonra sen açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında. Ayıp bu ya düpedüz, habercilik değil..."

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece (d. 20 Haziran 1990, İstanbul), Türk oyuncudur. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür.

2011 yılında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisindeki ilk başrolü ile tanınırlığı arttı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1'de yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dahil olmuştur.

2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV'de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kadar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı.

Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı. Günümüzde Yasak Elma dizisinin başrolüdür.

Sürpriz Ayrılık! Birbirlerini Sildiler
Sürpriz Ayrılık! Birbirlerini Sildiler
Sürpriz Ayrılık! Birbirlerini Sildiler

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Danilo Zanna, Eda Ece, kavga, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sürpriz Ayrılık! Birbirlerini Sildiler - Son Dakika


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