Survivor'un Şampiyonu Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi... - Son Dakika
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Survivor'un Şampiyonu Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi...

14.04.2022 13:10
Survivor'un Şampiyonu Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi...

Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban, bir süredir İlayda Şeker ile aşk yaşıyor. Balaban ile Şeker'in evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

'Survivor' yarışmasından sonra aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi doludizgin devam ediyor.

İlayda Şeker, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde verdiği yanıtlarla gündem oldu.

"BENİM İÇİN HAYATIN ANLAMI..."

28 yaşındaki İlayda Şeker, "Hayatın anlamı size ne ifade ediyor?" sorusuna, İsmail Balaban'ın fotoğrafını koyup "İsmail" yazdı.

'YAZ AYINDA EVLENİYORLAR' İDDİASI

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın, sevgilisi İlayda Şeker'e araba hediye ettiği öne sürülmüştü.

İlayda Şeker, kendisine yöneltilen "Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?" sorusuna "Antalya Elmalı'da" yanıtı vererek, evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

Bütün bu gelişmelerin ardından ünlü çiftin, yaz ayında evleneceği iddia edildi.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987'de Antalya'da dünyaya geldi. Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. 2020 yılında ağır sıklette Dünya Şalvar Güreşi şampiyonu oldu. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında şampiyon oldu.

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

1994 doğumlu İlayda Şeker 28 yaşındadır. Survivor 2021 ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşamını sürdürdü. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazanan Şeker, mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. Şeker şu anda çalışmamaktadır.

İlayda Şeker, evli değildir ve Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile birliktedir.

Survivor'un Şampiyonu Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi...
Survivor'un Şampiyonu Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi...
Survivor'un Şampiyonu Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi...

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İsmail Balaban, İlayda Şeker, Survivor, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor'un Şampiyonu Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi... - Son Dakika


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