Son günlerde Survivor 2023 kadrosuna katıldığı iddiasıyla gündeme gelen İsmail Balaban, Survivor'da tanıştığı İlayda Şeker ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Survivor'da şampiyon olduktan sonra İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlayan Balaban, ilişkisini gözlerden uzakta tutmayı tercih etti. Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, Şeker'in Nevşehir'deki babaevinde düzenlenen törenle nişanlandı. İkilinin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.
Zaman zaman sosyal medya hesaplarından romantik pozlarını paylaşan çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı. Sade bir düğün davetiyesi tercih eden ünlü çift, 18 Kasım'da Ürgüp'te yapılacak düğünle nikah masasına oturacak.
Son Dakika › Magazin › Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı - Son Dakika