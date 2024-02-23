Survivor 2024 All Star'da Ronaldinho şovu! Adaya veda eden isim belli oldu - Son Dakika
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Survivor 2024 All Star'da Ronaldinho şovu! Adaya veda eden isim belli oldu

Survivor 2024 All Star\'da Ronaldinho şovu! Adaya veda eden isim belli oldu

Survivor 2024 All Star'ın önceki bölümlerinde ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci eleme adayı Mustafa Kemal, üçüncü eleme adayı Bozok, dördüncü eleme adayı Dora olmuştu. Acun Ilıcalı'nın sürpriziyle Ronaldinho konuk oldu ve futbol yeteneğini sergiledi. Ronaldinho'nun hareketleri izleyicileri hayran bıraktı. Düello sonucunda Dora adaya veda etti.

23.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:19
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Survivor 2024 All Star'ın önceki bölümlerinde ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci eleme adayı Mustafa Kemal, üçüncü eleme adayı Bozok, dördüncü eleme adayı Dora olmuştu.

Acun Ilıcalı herkesi şaşırtan bir sürpriz yaparak Ronaldinho'nun konuk olacağını açıklamıştı. Dünyaca ünlü yıldız futbolu bırakmasından yıllar sonra da neredeyse yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini herkese gösterdi.

Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Ronaldinho futlbol maçındaki hareketleriyle tüm izleyenlere seyir keyfi sundu. Eski futbolcunun rövaşatası kimi izleyicileri 2001- 2015 yılları arasında yaşattığı o muazzam zamanlara götürdü.

Survivor All Starda adaya veda eden isim belli oldu Ronaldinho futboluyla izleyicileri hayran bıraktı

DÜELLO

Murat Ceylan 4 eleme adayına duygu ve düşünceleri sordu. Yarışmacılar tek tek açıkladı.

Survivor All Starda adaya veda eden isim belli oldu Ronaldinho futboluyla izleyicileri hayran bıraktı

'MUHTEŞEM BİR ATMOSFER'

Dora, "Daha önce hiç böyle bir şeyi tecrübe etmediğim için neye hazır olup olmayacağımı bilemedim. Daha çok potalara girdim çıktım ama hep bir meçhul vardı. Bilinmez vardı.

Şu anda arkadaşlarımdan gördüğüm için biraz parkuru kafamda canlandırdım. Biraz tabi hayalini kurdum. Araya bir kaç tane de oyun girince Ronaldinho falan biraz kafamızı dağıtınca bunu düşünmek biraz daha stressiz oldu benim için.

Elimizden geleni yapacağız. Muhteşem bir atmosfer. Muhteşem bir ortam. Umarım kalırım. İnsanın buraya layık olup olmadığının bir testi bu. Umarım ben de burada kalırım" dedi.

ÇOK KONSANTREYİM'

Bozok şu ifadeleri kullandı:

Tecrübeliyim. Çok konsantreyim bir an önce başlamak istiyorum. İnşallah potodan çıkarım. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar dilerim. Kazasız belasız inşallah bitiririz.

Survivor All Starda adaya veda eden isim belli oldu Ronaldinho futboluyla izleyicileri hayran bıraktı

'KENDİ YARIŞIMI VERECEĞİM'

Mustafa Kemal, "İkinci sefer buradayım. Geldiğim haftadan beri giriyorum. Tabii ki burada olmayı haketmediğimi düşünüyorum kanaatimce ama sağlık olsun.

Dediğim gibi ben hayatım boyunca mücadele ettim, yarıştım. En iyi yaptığım işlerden biri. O yüzden de burada yarışıp Survivor'da mücadele ederek devam etmek benim için olumu bir mücadale tabii ki. Ben de bugün kendi yarışımı vereceğim" dedi.

Survivor All Starda adaya veda eden isim belli oldu Ronaldinho futboluyla izleyicileri hayran bıraktı

'SON YARIM SAATİMİ SAVAŞA HAZIRLANIYORMUŞ GİBİ GEÇİRDİM'

Hakan Hatipoğlu, "Burada Survivor tecrübesi herhalde en çok olanlardan biriyim. Belki öyleyimdir ama buraya gelirken gerçekten heyecanlandım.

Güzel bir gün geçirdik aslında ama son yarım saatimi savaşa hazırlanıyormuş gibi geçirdim. Bu bir Survivor savaşı. Rakiplerimi ciddiye alıyorum. İnşallah burada kalırım" ifadelerini kullandı.

Survivor All Starda adaya veda eden isim belli oldu Ronaldinho futboluyla izleyicileri hayran bıraktı

ADAYA VEDA EDEN İSİM

Düello oyununun ilk eşlemesinde Mustafa Kemal, Dora'yı 5-0 yenerek eleme adaylığından ismini sildirmiş oldu. Bozok da Hakan Hatipoğlu'nu 5-2 yenerek potadan kendisini çıkarttı. Final düellosunda Hakan'ın 5-2 kazanmasıyla adaya veda eden isim Dora oldu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivor 2024 All Star'da Ronaldinho şovu! Adaya veda eden isim belli oldu - Son Dakika

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