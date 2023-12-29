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Survivor All Star 2024'ten İlk Fragman Yayınlandı: Turabi ve Poyraz Arasında Tartışma - Son Dakika
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Survivor All Star 2024'ten İlk Fragman Yayınlandı: Turabi ve Poyraz Arasında Tartışma

Survivor All Star 2024'te heyecan dorukta! İlk fragman yayınlandı ve yarışma öncesi Turabi ile Poyraz arasında gerilimli bir tartışma yaşandığı görülüyor. Turabi, sosyal medya hesabından rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor.

29.12.2023 - 07:45,  Güncelleme: 08:14
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Kıran kıran mücadelenin yaşanacağı Survivor All Star 2024'ten merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Yarışma öncesi sosyal medya hesabından sık sık rakiplerine gözdağı veren Turabi, ilk oyunda Poyraz ile tartışıyor.

ACUN: HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN ASILACAK

1 Ocak'ta izleyici ile buluşacak olan yarışmanın açılışını yapan Acun Ilıcalı "SMS yok... Her koyun kendi bacağından asılacak. Kimleri suçlayamayacaksınız. İyiyseniz sonuna kadar gidebileceksiniz. Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor. Onu anca kendi başarısızlığı eleyecek. Orada da ne bahaneler duyacağız bilmiyorum ama..." diyor.

Survivor All Star 2024'ten ilk fragman yayınlandı! Turabi ve Poyraz kavga ediyor

POYRAZ: EFENDİ OLACAKSIN, AĞLATACAĞIM SENİ

İlk dokunulmazlık oyununda ise Poyraz ve Turabi arasında gerginlik çıkıyor. Turabi'nin haftalardır yaptığı paylaşımları hatırlatan Poyraz "2 aydır bütün saygısızlıkları ve kışkırtmaları yapan bu adam. Şampiyonsan efendi olacaksın. Seni ağlatacağım" ifadelerini kullanıyor.

Survivor All Star 2024'ten ilk fragman yayınlandı! Turabi ve Poyraz kavga ediyor

TURABİ, POYRAZ'IN ÜSTÜNE YÜRÜYOR

Öfkeden deliye dönen Turabi ise "Senin biberonunu getirdim. Emziğini... Konuşma lan. Efendiliği öğretecek son adamsın" diyerek Poyraz'a doğru koşmaya başladı. O anlarda da yarışmacılar araya girerek Turabi'yi engellemeye çalışıyor.

Survivor All Star 2024'ten ilk fragman yayınlandı! Turabi ve Poyraz kavga ediyor

Yaşanan gerginlik sonrası konseyde konuşan Acun Ilıcalı özellikle Turabi'yi uyararak "Kırmızı alarm veriyorum Survivor'da" diyor.

Survivor All Star 2024'ten ilk fragman yayınlandı! Turabi ve Poyraz kavga ediyor
Survivor All Star 2024\'ten İlk Fragman Yayınlandı: Turabi ve Poyraz Arasında Tartışma
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Bu manyağı zaten olay çıkarıp akliniz sıra reyting ahlaksizliğını arttırmak için getirmedinizmi zengin yaşlı amerikalı kadınların yanından. Yanıtla 3 0

Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star 2024'ten İlk Fragman Yayınlandı: Turabi ve Poyraz Arasında Tartışma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star 2024'ten İlk Fragman Yayınlandı: Turabi ve Poyraz Arasında Tartışma - Son Dakika
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