Survivor All Star Yarışmacıları Dans Yarışmasında Performanslarını Sergiledi

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar bu sefer parkurda değil sahnede hünerlerini sergiledi. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar Rio Karnavalı ödülünü kazanabilmek için dans yarışmasında performanslarını sergiledi.
Parkurlardaki başarılarıyla isimlerinden söz ettiren yarışmacılardan Ogeday, Nagihan, Turabi, Kardeniz ve Aleyna Kalaycıoğlu, danslarıyla alkış topladı. Yarışmanın ilk etabından jüri üyelerinden en fazla puanı alarak birinci olan isim eski dansçı Turabi oldu. İkinci etaba kalan yarışmacılar, bir kez daha dans performanslarını sergiledi. İkinci turda yarışmacılar bu sefer de Instagram üzerinden oylandı. Seyircilerin oyladığı en iyi altı isim Rio Karnavalına gitmeye hak kazandı. Seyirciler en çok Berna'nın dansını beğenirken az fazla oyu alarak dans yarışması birinci olarak tamamlayan isim Damla Can oldu.
Geceyi şampiyon olarak tamamlayan Damla Can, "Öncelikle herkese teşekkür ederim. Biz gerçekten dans ederken çok keyif aldık. Birinciliği hiç beklemiyordum. İlk şarkı seçiminde acabalarım oldu. Dolayısıyla dansçılar çok emek verdiler. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Damla Can kendisiyle Rio'ya gitmesi için de Hakan'ın adını verdi.
Survivor All Star'da gerçekleşen dans yarışmasının ikincisi Yağmur oldu ve kendisiyle Rio'ya gelmesi için Gizem'in adını söyledi. Yarışmayı 3. olarak tamamlayan Özgür ise Sercan'ı söyledi. Yarışmanın 4. olan eski dansçı Turabi de Merve'nin adını verdi. Survivor'da dans yarışmasının beşincisi Furkan oldu. Furkan ise Rio Karnavalına katılması için Yiğit Poyraz'ın ismini söyledi. Gecede 6. olan Ogeday ise Rio için Nefise'yi söyledi. Acun Ilıcalı Berna'nın performansından dolayı Rio'ya gitmesine karar verdi.
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