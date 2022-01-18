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Survivor All Star'da kazan kaynamaya başladı! Yasin Obuz: Ortalık karışacaksa da karışsın - Son Dakika

Survivor All Star'da kazan kaynamaya başladı! Yasin Obuz: Ortalık karışacaksa da karışsın

18.01.2022 08:50
Survivor All Star'da kazan kaynamaya başladı! Yasin Obuz: Ortalık karışacaksa da karışsın

Survivor 2022 All Star'ın 18 Ocak Salı ekrana gelecek olan 4. bölümünde gönüllüler takımında kazan kaynamaya başlıyor. Sürgün kampına Gizem'in gönderilmesine tepki gösteren Yasin ada konseyinde "7 kişi bir kızı yazmışsınız. Ortalık karışacaksa da karışsın bu saatten sonra" diyor. Gönüllüler kampında ise gece yarısı Yasin ile Anıl ve Berkan arasında kavga çıkıyor.

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelmeye başlayan Survivor'da kavgalar erken başladı. Survivor'da ilk haftada eleme adaylarının sürgün kampına gönderilmesi takımları da karıştırdı. Survivor All Star'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada 7 kişi sürgün kampına gidecek ve eleme adayı olacak yarışmacı için Gizem Kerimoğlu'nun adını yazdı.

Survivor All Star'da kazan kaynamaya başladı! Yasin Obuz: Ortalık karışacaksa da karışsın

"7 KİŞİ BİR KIZI YAZMIŞ"

Survivor'ın yeni bölümünde Yasin Obuz ise ada konseyinde takım arkadaşlarına tepki gösteriyor.

Gizem'in adının yazılmasına kızan Yasin'in "Ben tez falan bilmem. 7 kişi bir kızı yazmış ben onu bilirim. Ortalık karışacaksa da karışsın bu saatten sonra" sözleri dikkat çekiyor.

Survivor All Star'da kazan kaynamaya başladı! Yasin Obuz: Ortalık karışacaksa da karışsın

"KAVGA ETMEMEK İÇİN ZOR TUTUYORUM''

Gönüllüler kampında ise gece yarısı ortalık karışıyor. Berkan'ın "Yasin yaptın yine şovunu" sözlerine kızan Yasin tepki gösteriyor. Yasin'in "Burada uzanmışım halen üstüme gelmeye çalışıyorsunuz" sözleri üzerine ise Anıl ve Berkan'ın sinirleri geriliyor. Berkan ve Anıl'ın üzerine yürüyen Yasin "Kavga etmemek için kendimi zor tutuyorum" diye bağırıyor.

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Son Dakika Magazin Survivor All Star'da kazan kaynamaya başladı! Yasin Obuz: Ortalık karışacaksa da karışsın - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor All Star'da kazan kaynamaya başladı! Yasin Obuz: Ortalık karışacaksa da karışsın - Son Dakika
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