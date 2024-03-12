Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim - Son Dakika
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Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim

Survivor\'da mücadele eden Yunus Emre\'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yarışmacılar açlık ve özlemle mücadele ederken, Yunus Emre'nin eşi Beria Özden Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu. Ödüllerden yararlanamayan Yunus Emre'nin eşi, bekleyişini ve iletişimsizliği paylaşarak duygularını dile getirdi.

12.03.2024 02:25  Güncelleme: 02:27
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir olsun düşmüyor. Yarışmacıların açlık ve özlemle mücadele ettiği yarışmada mücadele eden Yunus Emre'nin eşi paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Eşinin sık sık ceza alarak ödüllerden yararlanamamasına çok üzülen Beria Özden, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurarak "Konuşamadan beklemek, iletişimsiz, sesini duymadan geçirdiğim 82. gün.

Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabırla bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor.

Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" ifadelerini kullandı.

Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim - Son Dakika

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