TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir olsun düşmüyor. Yarışmacıların açlık ve özlemle mücadele ettiği yarışmada mücadele eden Yunus Emre'nin eşi paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Eşinin sık sık ceza alarak ödüllerden yararlanamamasına çok üzülen Beria Özden, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurarak "Konuşamadan beklemek, iletişimsiz, sesini duymadan geçirdiğim 82. gün.
Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabırla bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor.
Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim - Son Dakika
Kobra Murat, mübarek Ramazan ayının ilk gününde ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu. Şarkıcı, sevenlerinden helallik ve dua beklediğini söyledi. İki ay önce bağırsak çatlaması ameliyatı olan Murat, torbaları aldırmak için tekrar ameliyat olacak.
Selviye Hürriyet, Yusuf Emini ve Arif Lila'nın oynadığı tiyatro oyunu Şekibe, İstanbul Türkçesi ve Rumeli Türkçesi kullanılarak komedi türünde sahnelendi. Oyunun ilk durağı Gebze Kültür Merkezi oldu. İlk tesettürlü kadın tiyatro oyuncusu Yusuf Emini ve Selviye Hürriyet, başrolü paylaştı.
Kolon kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın oğlu, annesinin entübe edilmediğini ve standart tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Öztan, geçirdiği zorlu hastalıkları güçlü durarak atlattığını ve dualara ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.
2024 Akademi Ödülleri'nde Netflix ve Apple, dijital platformların tereddütünü gözler önüne seren başarısız bir gece geçirdi. Netflix sadece bir Oscar ödülü kazanırken, Apple'ın hiçbir projesi ödül alamadı. Bu durum, Hollywood dünyasının dijital platformları benimseme konusundaki tereddütünü ortaya koydu.
90 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden tiyatrocu ve oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze namazı Levent Afet Yolal Camisi'nde kılındı. Yıldızoğlu'nun çocukları, eski eşi ve pek çok ünlü oyuncu ve tiyatrocu cenazeye katıldı. Kayhan Yıldızoğlu, Türk sinemasına ve tiyatrosuna büyük katkılar sağlamış bir isimdi.
Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girip hırsızlık yaptığını söyledi. Ilıcalı, acil durum aday konseyinin, Poyraz'ın yaptığı hırsızlık nedeniyle toplandığını duyurarak, ''Poyraz bir Dominik vatandaşının evine giriyor. Eve bildiğiniz çuvalla giriyor. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle dolu bir ev. Dominikli ailenin evine girip, evde ne varsa çuvala doldurup yoluna devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.
Galler Prensi ve Prenses'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddialar doğrulanmış oldu. Galler Prensesi dün Kensington Sarayı tarafından yayınlanan Anneler Günü portresini kendisinin düzenlediğini kabul etti ve aile fotoğrafının neden olduğu 'her türlü karışıklık için' özür diledi. Hikayeye 'Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi ifade etmek istedim. Umarım kutlama yapan herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir' yazdı.
Dün akşam düzenlenen Oscar Ödülleri'ne katılan dünyaca Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti. Benzerlik karşısında şaşkına dönen Özay ise o anlara sessiz kalamadı.
Komedyen Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk gününde içki içtiği anları yayınladığı için tepkilerin hedefi oldu.
Hayatını kaybeden meslektaşı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze törenine katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi.
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