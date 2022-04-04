Survivor Evrim ve Edis Arasındaki Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika
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Survivor Evrim ve Edis Arasındaki Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı

04.04.2022 18:16
Survivor Evrim ve Edis Arasındaki Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı

Survivor 2022'nin birleşme partisinde şarkıcı Edis konser vermişti. Parti sonrası Edis ve Evrim Keklik hakkındaki gerçeği duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...

Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alan Evrim Keklik adından sıkça söz ettiriyor.

Survivor 2022'nin birleşme partisinde şarkıcı Edis ile Evrim Keklik'in samimiyeti dikkat çekmişti.

MEĞERSE YILLAR ÖNCE...

Edis ve Keklik'in tanışıklığının yıllar öncesine dayandığı ortaya çıktı.

Şarkıcı Edis ile Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'le yıllar önce başrollerini Zeynep Dörtkardeşler, Cem Kılıç ve Ceyda Tepeliler'in paylaştığı 'Dinle Sevgili' dizisinde yer aldıkları ortaya çıktı.

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor Evrim Keklik nerelidir, mesleği nedir, hangi Voleybol Takımında Oynamıştır; Evrim Keklik, 14 Mart 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Spora 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik, Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer almıştır.

Sonrasında yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzunda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi.

Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik, 2017 yılında İstanbul'a geri dönerek sualtı hokeyine başladı. Keklik, şimdilerde Survivor All Star 2022'da mücadelede ediyor.

EDİS GÖRGÜLÜ KİMDİR?

Edis Görgülü (d. 28 Kasım 1990), Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. Londra'da doğdu, çocukluğu İzmir'de geçmiş ve İzmir'de büyümüştür. Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanınca İstanbul'a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuğa başladı. Dinle Sevgili (2011-12) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.

Mart 2018'de ilk stüdyo albümü An'ı piyasaya sürmeden önce çıkardığı single'lar ile ün kazandı. Aralık 2014'te çıkış single'ı "Benim Ol" ile eleştirel başarı yakaladı ve şarkı Türkiye'de bir hit olarak MusicTopTR Resmi Listesi'nde iki numaraya kadar ilerledi. Ardından yayımladığı "Dudak" (2016) ve "Çok Çok" (2017) single'ları da benzer şekilde Türkiye'de iki numara olurken "Roman" bir numaraya yükseldi. Edis bugüne kadar üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü ve iki Altın Kelebek Ödülü dahil birçok ödül aldı.

Survivor Evrim ve Edis Arasındaki Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı
Survivor Evrim ve Edis Arasındaki Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı
Survivor Evrim ve Edis Arasındaki Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı

YORUMLAR
500
#39;iki Kadını Aynı Anda İdare Ediyor' İddiası! #39;iki Kadını Aynı Anda İdare Ediyor' İddiası!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor Evrim ve Edis Arasındaki Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika


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