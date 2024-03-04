Geçtiğimiz hafta kadınlar için yapılan son dokunulmazlık oyununda talihsiz bir kaza meydana geldi. Bir güç oyunu sırasında sergilediği performansla dikkat çeken Nagihan Karadere, oyunun ortasında sakatlandı.
Acılar içinde kıvranmaya başlayan Nagihan'ın dizinden yaşadığı sakatlık herkesi korkuturken, akıllara Nagihan diskalifiye mi olacak sorusunu getirdi.
Sakatlanmasının ardından doktorlar tarafından acil olarak müdahalesi yapılan Nagihan kenara alındı. Nagihan Karadere, "Dizim esnedi! Dizim çıktı, hayır dizim döndü! Yok ya, baksana hocam boşta dizim, baksana dizim çıktı" diyerek ağladı.
Apar topar hastaneye kaldırılan başarılı yarışmacının son 2 oyunda olmaması da izleyiciyi endişelendirdi.
Acun Ilıcalı, gerçekleştirilen konsey esnasında Nagihan Karadere'nin durumu hakkında yarışmacıları bilgilendirdi. "Şu an için iyi bir haber veremiyorum riski devam ediyor. Dizindeki şişin inmesini bekliyoruz, raporlar İstanbul'a gönderildi.
Doktorlarımız tartışıyorlar gelişmeleri gün ve gün söyleyeceğiz talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir anda her şey sona erebilir" diyen Acun Ilıcalı, Nagihan için sürecin riskli olduğunu dile getirdi.
Son Dakika › Magazin › Survivor Nagihan Karadere Sakatlandı - Son Dakika
Türkiye'de işlediği çeşitli suçlardan sonra Güney Kıbrıs'a kaçan, orada da yabancı bir kadına tecavüz ve gaspla suçlanan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Güney Kıbrıs'ta tutulduğu cezaevinden ablasını görüntülü arayan Tarlacı, arkadaşı Yasin Obuz'dan ''Çok kötü durumdayım. Bana yardım etsin. 10 sene ceza aldım. Beni çıkarsınlar.'' diyerek yardım istedi.
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizide canlandırdığı Hüma Hatun rolünü seve seve kabul ettiğini söyledi. Akkoyun, Amasya'da düzenlenen kitap fuarında hayranlarıyla buluştu.
Survivor 2024 All Star'da mavi takımda yarışan Aysu'nun ağabeyi, adada bulunan birine para göndererek Aysu için yiyecek alışverişi yapmış. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bu durumu duyurdu ve konunun organize bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Aysu'nun abisinin bu olayı kardeşi aç kalmasın diye organize ettiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, bu durumu ciddi bir suç olarak değerlendirdi ve Aysu'ya 5 ödül cezası verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in dizilere tepkisi sonrası Fatih Altaylı kendini tutamadı. Altaylı, Şahin'e tepki göstererek, 'Eşimle kızımla dizi izleyemiyorum' diyen Şahin'e sert sözlerle yanıt verdi. Ayrıca, Selen Görgüzel'in açıklamalarına da değinen Altaylı, sosyal medyadan yanıt veren Görgüzel'e tepki gösterdi.
Aile dizisindeki Cihan karakteriyle büyük beğeni toplayan Nejat İşler, Asmalımescit'te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına gelen Behzat Ç. dizisindeki rol arkadaşı İnanç Konukçu'yu tanıyamayınca yumruk attı. Olay sırasında Birce Akalay da başını sert şekilde duvara çarptı.
Meryem ve Zeynep, kaçma girişimlerinde başarısız olunca dergaha geri dönmek zorunda kalır. Ancak dönüşlerinde Zeynep'i, Cüneyd'e eş olmanın zorlukları beklemektedir. Suavi'nin ötanazi planları için kullanılmak istenen Meryem, yaşlı adamın planının en büyük tehdidi haline gelir. Zeynep'in Cüneyd'in sırrını ifşa ettiği sanılan iftira, kıskançlık ve karanlık yüzleşmelerle dolu bir süreci başlatır. Mira'nın gerçek ailesini bulma çabaları ise büyük bir çıkmaza sürüklenirken, Hande'nin tarikatın sırlarını ifşa eden haberin ele geçirilmesiyle adaletin kılıcı sallanmaya başlar.
Başarılı oyuncu Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen yaşamını yitirdi. Tunca, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Tunca, annesinin cenaze törenine ilişkin detayları da paylaştı.
Sunucu ve manken Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, oğulları Uzay'ın doğum gününü birlikte kutladı. Şıkel'in ailesi de Uzay'ın 12'nci yaş gününde Uzay'ı yalnız bırakmadı. Uzay'ın 12'nci yaş gününe özel pastasının üstünde, 'İyi ki doğdun bal çocuk. Seni çok seviyoruz' yazısı yer aldı. Şıkel yaptığı paylaşıma, 'Bal yavrum, canım oğlum.. Doğum günün kutlu olsun. Seni sana anlatamayacağımız kadar çok seviyoruz.. iyi ki varsın canımın yarısı...' notunu düştü. Emre Altuğ ise, 'İyi ki doğdun Uzay'ım, can parçam, aslanım' ifadelerini kullandı.
Reliance şirketinin sahibi Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ve kız arkadaşı Radhika Merchant, lüks bir düğün töreni düzenledi. Törene 1200 davetli katıldı ve geleneksel seremoniler yapıldı. Bollywood yıldızları ve ünlü iş insanları da törende yer aldı. Rihanna'nın performansı ise eleştirildi.
Dune 2 (Dune: Part Two) dünya genelinde 178,5 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. Timothée Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, film sektörüne derin bir nefes aldırdı. Henüz tüm ülkelerde vizyona girmeyen film, ikinci haftasında gişe rakamlarını daha da artırabilir.
Adana'da arkadaşına ait lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, gözaltına alındı. Görüntülerin eski olduğunu söyleyen, İfadesi sonrası serbest bırakılan Aleyna Kanko, "Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?