Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Patlat Kazan yarışmasının sunucusu olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Patlat Kazan yarışmasının sunucusu olacak

20.06.2023 09:33

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Star İç Yapımlar imzalı Patlat Kazan yarışmasının sunuculuğunu yapacak. Yarışmada 22 yarışmacı 500 bin TL ödül için mücadele edecek. Yarışma bayram sonrası Star TV'de yayınlanacak.

Eğlenceli kimliği ve başarılı performansıyla adından söz ettirerek Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven, ekrana dönüyor. Canseven, Star İç Yapımlar imzalı Patlat Kazan isimli yarışmayı sunacak.

50 BİN TL ÖDÜL OLACAK

Canseven'in eğlenceli sunumuyla ekrana gelecek ola yarışmada 22 yarışmacı 500 bin TL'nin sahibi olmak için kıyasıya mücadele edecek. "Patlat Kazan" bayram sonrası Star TV ekranında olacak. Haftada 2 gün yayınlanması planlanan yarışmanın günleri ise henüz belli değil.

"HEM EĞLENİYORUZ HEM KAZANIYORUZ"

Instagram hesabından yarışmanın tanıtım videosunu paylaşan Cemal Can Canseven, "Oh be artık rahatça söyleyebilirim. Bu yaz birlikte hem eğleniyoruz hem kazanıyoruz. Patlat Kazan, çok yakında Star TV'de başlıyor. Hazır olun, kavuşuyoruz" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımına Burcu Özberk, Yasemin Sakallıoğlu, Selin Ciğerci, Atakan Arslan, Elçin Afacan ve Fırat Albayram gibi isimlerden destek yorumu geldi.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Patlat Kazan yarışmasının sunuculuğunu yapacak
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Patlat Kazan yarışmasının sunuculuğunu yapacak
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Patlat Kazan yarışmasının sunuculuğunu yapacak
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Patlat Kazan yarışmasının sunuculuğunu yapacak
YORUMLAR
500

Cemal Can Canseven, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Patlat Kazan yarışmasının sunucusu olacak - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Motokurye dönemi sona eriyor: Kulüplere şifre verilecek
10:15 "Transfer yetişmedi" derdi tarihe karışacak! Türk futbolunda motokurye dönemi kapanıyor
09:59 Fransa'daki göçmen saldırılarına bir yenisi daha eklendi! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı
09:55 Fransa'da bir göçmen saldırısı daha! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı
09:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde dillendirmişti! "Fetret devri" polemiğine Murat Ongun da dahil oldu
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Fetret devri" polemiği bitmiyor! Topa Murat Ongun da girdi
09:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galler galibiyeti sonrası Arda Güler'e özel tebrik: Bunlar çok istisna goller
09:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galler zaferi sonrası Arda Güler'e özel tebrik: Bunlar çok istisna goller
09:31 Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
09:30 Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatler! Sadece 96 saatlik oksijenleri kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 10:52:51. #1.12#
SON DAKİKA: Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Patlat Kazan yarışmasının sunucusu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement