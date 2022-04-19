Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi' Yeni adı Melis... - Son Dakika

Birçok oyuncu ve şarkıcının yanı sıra programlara katılan vatandaşların taklitlerini yaparak ünlenen ve kısa sürede Instagram'da binlerce takipçi sayısına ulaşan Melikhan Sağlam, bu sefer taklitleriyle değil değişimiyle gündem oldu.

MELİKHAN GİTTİ MELİS GELDİ

Çocukluğundan bu yana farklı olduğunu söyleyen genç fenomen cinsiyet değiştirerek kadın oldu. Çeşitli ameliyatlardan geçen ve zorlu süreci atlatan Melikhan, son halinin de 265 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Sarı saçları ve yeşil elbisesiyle peş peşe pozlar veren Sağlam, adını da Melis olarak değiştirdi.

"CİNSİYET DEĞİŞTİRME SÜRECİMİ TAMAMLADIM"

Paylaşımında yaşadığı süreci anlatan Melikhan Sağlam, şu ifadeleri kullandı: "Merhaba ameliyattan çıktım ve şükürler olsun ki her şey yolunda mesaj atan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizinle uzun zamandır beraberiz beni desteklediniz, yanımda oldunuz ve belki de bu süreçte en büyük destekçim sizlerdi artık sizinle her şeyi açıkça paylaşma zamanımın geldiğini düşünüyorum. Sizin de uzun zamandır tahmin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım."

"YILLAR ÖNCE KENDİSİNİ FARKLI HİSSEDEN MELİKHAN'A BORCUMU ÖDEDİM"

"Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum artık bu süreci tamamlayarak yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan'a borcumu ödedim. Zorlu bir süreçti ancak hala önümde uzun bir yol var bu yolda benim yanımda olacağınıza inanıyorum. Son olarak çocukluğumdaki bana bu zamana kadar benimle olduğu için teşekkür ediyorum. Sana olan borcumu son zerresine kadar verecek ve senin istediğin bedende yaşamanı sağlayacağım çünkü bunu hak ediyorsun. Ben Melis Sağlam…"

İşte Melikhan Sağlam'ın değişimi...