Tarık Mengüç'ün kayınbiraderi ile başı dertte! Uzaklaştırma kararı aldırdı - Son Dakika
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Tarık Mengüç'ün kayınbiraderi ile başı dertte! Uzaklaştırma kararı aldırdı

02.03.2022 07:46

'Şakşuka' şarkısıyla bir döneme damga vuran Tarık Mengüç uzun süredir kavgalı olduğu eşinin kardeşi İsmet S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararın can güvenliği gerekçesiyle aldırıldığı öğrenildi.

Yıllar önce çıkardığı Şakşuka isimli şarkısıyla adını geniş bir kitleye duyuran Tarık Mengüç'ün bir süredir başı eşinin erkek kardeşi Ç.S. ile dertte.

UZAKLAŞTIRMA ALDIRDI

Habertürk'te yer alan habere göre, Mangüç, uzun süredir alacak verecek meselesi yüzünden kayınbiraderi ile görüşmüyor. Ünlü şarkıcı, kayınbiraderinin kendisini ve ailesini tehdit etmesi sonrasında soluğu savcılıkta aldı. Mengüç, 'Aileme zarar vermesinden korkuyorum' diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme Ç.S. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verdi.

"SİNİR HASTASI OLDUĞU İÇİN TEDAVİ GÖRÜYOR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Mengüç, "Bugüne kadar böyle aile içi konularla hiç gündeme gelmedim. Sabah uyandığım gördüğüm haberler beni ve ailemi inanılmaz derecede derinden üzdü ve sizler bu yazıyı hazırlama gereği duydum. Bugün gündemde olan bu haber 2012'ye ait olup bunun bedelini geçmişte evimi satarak ödedim. Herkesi kendim gibi sanıp inanmamın ağır bedeli oldu. Aslına gündeme gelmesi gereken Ç.S adındaki kayınbiraderim sinir hastası olduğundan beni ve ailemi ölümle tehdit ettiğinden kendimizi güvende hissetmek adına savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şu an zaten tedavi altına alındı. İnşallah her şey düzelecek ailece buna inanıyoruz" dedi.

Can güvenliğinden endişe duyan Tarık Mengüç, kavgalı olduğu kayınbiraderi için uzaklaştırma kararı aldırdı
Can güvenliğinden endişe duyan Tarık Mengüç, kavgalı olduğu kayınbiraderi için uzaklaştırma kararı aldırdı
Can güvenliğinden endişe duyan Tarık Mengüç, kavgalı olduğu kayınbiraderi için uzaklaştırma kararı aldırdı
Can güvenliğinden endişe duyan Tarık Mengüç, kavgalı olduğu kayınbiraderi için uzaklaştırma kararı aldırdı
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Tarık Mengüç, Habertürk, Şakşuka, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarık Mengüç'ün kayınbiraderi ile başı dertte! Uzaklaştırma kararı aldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarık Mengüç'ün kayınbiraderi ile başı dertte! Uzaklaştırma kararı aldırdı - Son Dakika
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