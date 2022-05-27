Tatlıses'e Amsterdam'da Büyük Şok - Son Dakika
Üye Girişi

Tatlıses'e Amsterdam'da Büyük Şok

27.05.2022 20:51
Tatlıses'e Amsterdam'da Büyük Şok

Avrupa turnesine çıkan İbrahim Tatlıses, Amsterdam'da büyük bir şok yaşadı. Ünlü sanatçının içerisinde ilaçlarının olduğu valizi uçakta kayboldu.

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, Avrupa'da konser turuna çıktı. Son konserini Almanya'nın Stuttgart kentinde veren Tatlıses, Amsterdam'a geçti. İbrahim Tatlıses, Amsterdam havaalanına indiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Ünlü sanatçının içersinde ilaçlarının olduğu valizi kayboldu.

Tatlıses, Twitter'da yaşadığı talihsiz olayı şöyle anlattı:

"Amsterdama uçakla indik valizimizin biri yok ALLAH'tan yardımcım mevlüt yeni telefon almış oda valizde konum gösteriyor ama biz konuma gidemiyoruz içinde ilaçlarım var o ilaçlardan burda yok teknoloji var ama uyan yok.!!"

YORUMLAR
500
Scholz, Ukrayna'ya silah teslimatı politikasını savundu Scholz, Ukrayna'ya silah teslimatı politikasını savundu Yasmin Levy, 8 Haziran'da konser verecek Yasmin Levy, 8 Haziran'da konser verecek
Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Tatlıses, Stuttgart, Almanya, Konser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatlıses'e Amsterdam'da Büyük Şok - Son Dakika


Son Dakika
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 20:58:08. #1.13#
SON DAKİKA: Tatlıses'e Amsterdam'da Büyük Şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement