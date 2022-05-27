Tatlıses'e Amsterdam'da Büyük Şok

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, Avrupa'da konser turuna çıktı. Son konserini Almanya'nın Stuttgart kentinde veren Tatlıses, Amsterdam'a geçti. İbrahim Tatlıses, Amsterdam havaalanına indiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Ünlü sanatçının içersinde ilaçlarının olduğu valizi kayboldu.

Tatlıses, Twitter'da yaşadığı talihsiz olayı şöyle anlattı:

"Amsterdama uçakla indik valizimizin biri yok ALLAH'tan yardımcım mevlüt yeni telefon almış oda valizde konum gösteriyor ama biz konuma gidemiyoruz içinde ilaçlarım var o ilaçlardan burda yok teknoloji var ama uyan yok.!!"