Tayfun Duygulu...EŞİ İLE AYNI DİZİDE OYNAYACAK

90'lı yıllarda 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' başta olmak üzere çok sayıda hit şarkının altına imzasını atan sanatçı Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ve yapımcı Barış Adem Arslan ile galada objektiflere yansıdı.

Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile ulusal bir kanalda hafta içi her gün ekrana gelecek olan 'Gün Dönümü' adlı dizide rol alacağını söyledi.

Duygulu, "Bella Rus turizmci Alexsandra rolünde, ben ise kendimi oynuyorum. Aksiyon dolu bir proje olacak" dedi.

GÜN DÖNÜMÜ adlı yeni günlük dizi projemizin yapımcısı Barış Adem Arslan,dizimiz ulusal bir kanalda hafta içi her gün haber öncesi yayınlanacak. Konusu polis,mafya, iş dünyası arasında geçen bir aksiyon yapımı olacak. Çekimlerimiz Antalya'da yapılacak. Galası henüz yapılmadı, dizi tanıtımı oyuncu ve yapım ekibi arasında Antlaya'da bir kültür merkezinde yapıldı. Tayfun Duygulu senaryoda kendisini oynuyor, eşi Bella Duygulu Rus turizmci Aleksandra rolünde olacak. Tanıtım gecesinden sahne alan Tayfun bey'e plaketini Adalet Bakanlığı'ndan hukuk müşaviri Necla Anlağan hanım yaptı.